Katja Schuurman over terugkeer Thijs Römer op podium: ‘Zijn manier om zijn verhaal te vertellen’

Tekst: Lisa Manche

De gemoederen rondom acteur Thijs Römer zijn opnieuw opgelaaid, nadat bekend werd dat hij met een eigen theatershow terugblikt op zijn veroordeling. ‘Shownieuws’ vroeg zijn ex-vriendin Katja Schuurman om een reactie.

Een vorm van eenzaamheid

Thijs Römer staat momenteel met de voorstelling Een vorm van eenzaamheid op het podium. In de voorstelling blikt Thijs volgens zijn oom Paul Römer terug op de afgelopen jaren waarin hij werd veroordeeld voor online zedendelicten met minderjarige meisjes en de periode waarin hij de celstraf uitzat.

Eerste stappen terug

In het NPO 1-programma Spraakmakers vertelde Paul maandag dat hij de voorstelling heeft gezien. ‘Dat is een stuk dat hij gemaakt heeft waarin hij reflecteert op zijn geschiedenis van de afgelopen jaren’, vertelde hij. Volgens Paul zijn het voor Paul de eerste stappen terug naar het toneel en de openbaarheid.

Bewust voor gekozen

Naar aanleiding van de kick-off van het Ademnood Discobal van Katja Schuurman en Babette van Veen, vroeg een verslaggever van Shownieuws aan Katja om een reactie op de voorstelling. Zij vertelde dat Thijs bewust heeft gekozen voor een andere manier van communiceren. ‘Thijs heeft ervoor gekozen geen interviews te doen. Dit is zijn manier om zijn verhaal te vertellen.’

Zelfreflectie

Ook advocaat van de slachtoffers, Maartje Schaap, reageerde op de terugkomst van de acteur. Zij heeft de voorstelling zelf niet gezien, maar is benieuwd tot hoe ver Thijs op zichzelf reflecteert. ‘Ik heb alleen gelezen wat hij daar precies doet en dat schijnt om zelfreflectie te gaan. Voor mijn cliënten is het interessant om te weten of hij ook reflecteert op wat daar precies gebeurd is. Dat is namelijk iets wat we tijdens de zitting wel hebben gemist.’

Impact op slachtoffers

De advocaat heeft haar cliënten niet actief benaderd voor een reactie. ‘Deze zaak haalt iedere keer opnieuw het nieuws. En iedere keer dat dat gebeurt, heeft dat weer impact op hen’, vertelt ze.

BRON: SHOWNIEUWS