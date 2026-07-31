Leco van Zadelhoff - Getty Images

© Getty Images

Leco van Zadelhoff emotioneel op vierde sterfdag ex-man

Tekst: Lisa Manche

31/07/2026

Leco van Zadelhoff heeft een emotioneel bericht geplaatst over zijn ex-man Rob. Het is vier jaar geleden dat hij overleed. 

‘In ons hart’

Leco post een foto van Rob met hun dochter op Instagram. ‘Al / Pas 4 jaar geleden. In ons hart. Altijd!’, schrijft hij bij het bericht. Leco en Rob zijn twintig jaar samen geweest, waarna ze uit elkaar gingen in 2016. Een aantal jaar later overleed Rob. Samen hadden ze een dochter, Robbie, waardoor ze tot zijn dood nog heel close waren. 

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Leco van Zadelhoff
Lees ook Dít leert Leco van Zadelhoff van zijn dochter

‘Een van de belangrijkste onderdelen’

Over de doodsoorzaak van Rob is nooit wat bekendgemaakt. Eerder vertelde Leco in het EO programma De Kist al eens over zijn overleden ex-man. ‘Hij is een van de belangrijkste onderdelen waardoor ik nu ben wie ik ben. (…) Ik heb veel van hem meegekregen dat er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat ik ben wie ik nu ben.’

LEES OOK

Monique Hansler geeft duidelijkheid over stilgelegde opnames ‘De Hanslers’
Rechtszaak rondom dreiging Andrew Mountbatten-Windsor verplaatst naar december
Roxeanne en André Hazes vragen zich af: wist hun vader dat hij niet lang meer had?
Ben Affleck sleept miljoen binnen na cruciale hulp van Jimmy Kimmel

Uit andere media

Vriendin Eline Veldhuizen Thirza Wijnja RTL

Zóveel betaal je voor een verblijf bij Eline uit B&B Vol Liefde – en dat valt best mee
Sante Trombose In Vliegtuig

Aha, híerom zit er een klein gaatje in elk vliegtuigraam
Party De Hanslers Monique Hansler c Wessel De Groot Fotografie

Extreme hitte gooit opnames van ‘De Hanslers’ overhoop
Weekend Andrew Mountbatten-Windsor Getty Images

Rechtszaak rondom dreiging Andrew Mountbatten-Windsor verplaatst naar december
Meer van Lisa