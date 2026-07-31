Leco van Zadelhoff emotioneel op vierde sterfdag ex-man

Tekst: Lisa Manche

Leco van Zadelhoff heeft een emotioneel bericht geplaatst over zijn ex-man Rob. Het is vier jaar geleden dat hij overleed.

‘In ons hart’

Leco post een foto van Rob met hun dochter op Instagram. ‘Al / Pas 4 jaar geleden. In ons hart. Altijd!’, schrijft hij bij het bericht. Leco en Rob zijn twintig jaar samen geweest, waarna ze uit elkaar gingen in 2016. Een aantal jaar later overleed Rob. Samen hadden ze een dochter, Robbie, waardoor ze tot zijn dood nog heel close waren.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

‘Een van de belangrijkste onderdelen’

Over de doodsoorzaak van Rob is nooit wat bekendgemaakt. Eerder vertelde Leco in het EO programma De Kist al eens over zijn overleden ex-man. ‘Hij is een van de belangrijkste onderdelen waardoor ik nu ben wie ik ben. (…) Ik heb veel van hem meegekregen dat er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat ik ben wie ik nu ben.’