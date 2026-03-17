Dít leert Leco van Zadelhoff van zijn dochter

Tekst: Emelie van Kaam

In zijn vak is Leco van Zadelhoff veel bezig met de buitenkant, met uiterlijkheden. Hij geniet er daarom van dat zijn dochter hem met beide benen op de grond houdt, deelt hij deze week in Weekend. “Als iemand dingen ontkracht of op een andere manier ziet, is dat heel interessant.”

Leco van Zadelhoff deelt zijn dochter Robbie met twee moeders en zijn inmiddels overleden ex-partner Rob Sintenie. “De mama’s zijn echt haar opvoeders, wij stonden daarin aan de zijlijn en deden wat we konden. Ik vind het vooral leuk om te zien hoe een persoon zich ontwikkelt. Dat geldt voor iedereen in mijn omgeving, maar als het je kind is, heb je daar natuurlijk een heel andere kijk op.”

Open vizier

Robbie is inmiddels twintig en dus een volwassen vrouw. Inmiddels hoeft Leco haar dus niet veel meer te leren en gebeurt dat juist andersom. “Ik denk dat je van een kind alles leert. Als je probeert met een open vizier naar een kind te kijken, dan leer je van elkaar. Het is niet alleen dat een kind leert van een ouder – het is zeer zeker ook andersom.”

Buitenkant

Met name Robbies onbevangenheid en kijk op dingen vindt Leco zeer interessant. “Het houdt mij heel erg met beide benen op de grond. Ik bedoel, ik zit natuurlijk heel erg in een vak dat zich bezighoudt met de buitenkant, uiterlijkheden. En als je dan iemand hebt die dingen of ontkracht of op een andere manier ziet, is dat heel interessant.”

