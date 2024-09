Leco van Zadelhoff ‘inspireerde’ Fidan Ekiz tot neuscorrectie

Fidan Ekiz (47) heeft een neusoperatie ondergaan, geïnspireerd door het vakwerk van visagist Leco van Zadelhoff. Hij had haar neus zo mooi opgemaakt, dat ze dit “in het echt” ook wilde. Dat vertelt de journalist in een interview met LINDA., waarin zowel Ekiz als de 56-jarige visagist aan het woord komt.

Aanleiding voor de neusoperatie was een shoot in 2013 voor het blad Beau Monde, vertelt Ekiz aan Van Zadelhoff. “Jij had mijn gezicht met make-up zo mooi geshapet en toen ik daarna de foto’s zag, dacht ik: zó wil ik zijn. Die slanke neus wil ik in het echt ook.” Zoiets heeft de visagist in de dertig jaar dat hij dit werk doet nog nooit gehoord, antwoordt Van Zadelhoff.

Lees ook: Fidan Ekiz faalde bij scheiding: ‘Dit wil je niet voor je kind’

Wipneusje

De presentatrice heeft toen ze jonger was al eens een neuscorrectie gehad, vervolgt ze, volgens haar in Turkije erg normaal. “Destijds wilde iedereen een wipneusje, maar ik had vooraf héél vaak tegen de chirurg gezegd: dát wil ik niet.”