Lara Kazàn over band met ex-schoonzus Jamie: ‘Geen contact’

Tekst: Emelie van Kaam

Deze zomer gaat Lara Kazàn eindelijk haar trouwfeest vieren. In december zei ze op papier al ja tegen Kian en in juni gaat ze dat ook doen ten overstaan van hun dierbaren. Eén persoon zal hier echter ontbreken, namelijk haar ex-schoonzus Jamie Kames. Ondanks dat zij veertien jaar lang onderdeel was van de Kazàn-familie hebben Jamie en Lara momenteel geen contact, deelt de aanstaande bruid deze week in Weekend. “En dat is prima.”

Afgelopen december trouwde Lara Kazàn al op papier met haar Kian, maar een trouwfeest gaven ze toen niet. Dat hebben ze uitgesteld tot juni en die dag komt nu met rasse schreden dichterbij. “Kian en ik kijken er heel erg naar uit. Het wordt een mooi feest. We houden een intieme trouwerij, met ongeveer zeventig mensen.”

Lees ook: Steven Kazàn over band met ex Jamie: ‘Heeft tijd nodig’

Hond

Lara en Kians kinderen krijgen een bijzondere rol deze dag. Zij mogen namelijk de ringen brengen. Daarnaast is er nog een gezinslid wat volgens hen niet mag ontbreken. “We hebben een heel mooie, grote hond, een Duitse dog van zo’n tachtig kilo. We willen dat hij naast ons staat als we ons jawoord weer gaan uitspreken.”

Afwezig

Maar er zullen ook mensen ontbreken. Want ondanks dat ze veertien jaar lang onderdeel was van de familie, zal Lara’s ex-schoonzus Jamie Kames de grote afwezige zijn tijdens haar mooie dag. Zij kondigde vorige zomer namelijk aan te gaan scheiden van Lara’s broer Steven. “Ik heb geen contact met Jamie. Ik vind het heel erg leuk dat Steven en mijn neefje Oliver naar de bruiloft komen. En dat is prima zo.”

