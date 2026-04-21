Steven Kazàn over band met ex Jamie: ‘Heeft tijd nodig’

Tekst: Emelie van Kaam

Na een verdrietige periode kan Steven Kazàn eindelijk werken aan een goede band met zijn ex-vrouw Jamie Kames. Ze hebben immers samen een kind én ze werken nog altijd met elkaar. Dat anderen dat aanzien voor een mogelijke verzoening, vindt Steven maar irritant, deelt hij deze week in Weekend. “Maak het niet zo moeilijk.”

Afgelopen juli kondigden Steven Kazàn en Jamie Kames aan uit elkaar te gaan. Na een lastige periode waarin Steven door een diep dal ging, is hij inmiddels weer wat aan het opkrabbelen. Ondanks dat hij in december nog hintte op een mogelijke verzoening met zijn ex, ziet hij momenteel geen romantische toekomst meer met Jamie voor zich. “Nee”, antwoordt hij dan ook resoluut wanneer Weekend hem vraagt of hij hoopt dat ze ook weer een gezin worden samen met zoon Oliver.

Lees ook: Steven Kazàn probeert verdriet een plek te geven

Gespot

Aangezien Steven en Jamie samen een zoon hebben én Jamie nog steeds het management van Steven verzorgt, zien de twee elkaar regelmatig. En dat zorgt bij de media geregeld voor de nodige verwarring. “Ik krijg vaak belletjes van entertainmentprogramma’s met: “Wat heb ik nou gehoord, je bent gespot in Hilversum met Jamie!” Ik denk dan: wat moet ik hier nou mee? Jamie is de moeder van mijn kind en af en toe zien we elkaar voor het werk, of we eten samen wat vanwege Oliver. Dat gaat allemaal heel goed, maar dat is het.”

Moeilijk

Steven is juist blij dat Jamie en hij momenteel in wat rustiger vaarwater zitten. “Ik ben er niet mee bezig dat we nu weer alles op alles moeten zetten om het tussen ons te laten werken. En Jamie volgens mij ook niet. Dit alles heeft gewoon tijd nodig. Dus het moet allemaal niet zo moeilijk worden gemaakt.”

