Steven Kazàn probeert verdriet een plek te geven

Tekst: Emelie van Kaam

Deze week reageert Steven Kazàn in Weekend op het nieuws van zijn scheiding van Jamie Kames. De twee zetten na veertien jaar een punt achter hun relatie omdat Jamie verliefd werd op een ander. Steven probeert zijn verdriet een plekje te geven. “Het zal nog wel een tijdje duren voor ik er ben.”

Eind juli kondigden Steven Kazàn en Jamie Kames aan na veertien jaar uit elkaar te gaan. Dit nieuws deelden de twee via sociale media. Inmiddels weten we dat de reden van de breuk is dat Jamie gevoelens heeft gekregen voor iemand anders. Steven reageert deze week in Weekend op de scheiding. “Het is niet anders. We moeten door.”

Ups en downs

Een half jaar geleden figureerden Steven en Jamie samen in de videoclip van Jeffrey Erens, beter bekend als Vieze Jack. Daar sprong de vonk tussen Jamie en Jeffrey over. Steven en Jamie probeerden hier vervolgens samen uit te komen. “Dat is moeilijk, dat gaat met ups en downs. Uiteindelijk zijn we samen tot de conclusie gekomen dat het niet meer ging.”

Stapje voor stapje

Boos is Steven overigens niet op Jamie. “Het is eerder verdriet en die momenten komen af en toe naar boven. Ik probeer het stapje voor stapje een plek te geven. Het zal nog wel een tijdje duren voor ik er ben, maar het leven gaat door.”

Foto: ANP