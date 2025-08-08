Steven Kazàn openhartig over breuk met Jamie Kames: ‘Gewoon verdrietig’

Steven Kazàn (40) heeft voor het eerst gereageerd op de breuk met zijn vrouw Jamie Kames. In een openhartig interview met ‘Shownieuws’ vertelt de goochelaar dat het stel na de ontrouw van Jamie nog geprobeerd heeft hun huwelijk te redden.

Die ander is niemand minder dan carnavalsartiest Vieze Jack, oftewel Jeffrey Erens. Jamie bevestigde woensdag dat hun relatie ten einde kwam door haar gevoelens voor hem.

Samenwerken aan videoclip

Steven en Jamie werkten eerder dit jaar samen aan een videoclip van de zanger. Tijdens de opnames, begin december, sloeg de vonk over. “Het was een leuke videoclip en achteraf wat minder leuk.”

Geen liefdespartners meer

De breuk valt hem zichtbaar zwaar. “Als ik het in een woord zou kunnen omschrijven: het is gewoon verdrietig. We hebben echt een heel mooie relatie gehad, we hebben heel veel mooie dingen meegemaakt en helaas is dat nu tot een soort einde gekomen.”

Steven gaat verder: “Maar ik hou nog steeds heel veel van haar en zij van mij. Alleen ja, we zijn geen liefdespartners meer.”

Blijven samen optreden

Steven en Jamie waren sinds 2013 getrouwd en hebben samen een zoon. Ondanks de breuk blijven ze professioneel samenwerken. “De toekomst zal uitwijzen hoe het verder gaat, maar ik ben blij dat we in ieder geval nog op goede voet liggen met elkaar en dat we geen ruzie hebben of een vechtscheiding hebben ofzo. Dat absoluut niet.”

