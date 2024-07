Steven en Jamie Kazàn: ‘Ons werk houdt nooit op’

Doordat Steven en Jamie Kazàn zowel hun privé- als hun werkleven delen, zijn ze vrijwel altijd samen. Dat vinden ze enerzijds fijn, maar daardoor gaat werk ook altijd mee naar huis. “Het houdt dus nooit op,” vertellen ze deze week in Weekend.

Ondanks dat Steven en Jamie vrijwel altijd samen zijn, ontstaat er geen frictie tussen de twee. “Ik vind het gewoon heel erg fijn,” aldus Steven. “Je hoort vaak verhalen van sterren die zeggen: ‘Ik zou het geen dag vol kunnen houden, werken met mijn partner.’ Nou, dat heb ik dus niet. Wij vinden het allebei erg fijn.”

Lees ook: Goochelaar Hans Kazàn Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Nadeel

Al blijkt werk en privé gescheiden houden toch wel een lastige opgave. “Want het grote nadeel is dat het nooit ophoudt,” vertelt Jamie. “Het stopt nooit. Je neemt je werk altijd mee naar huis,” vult Steven aan. “Dat was bij ons thuis vroeger ook al zo.”

Lees het hele interview met Steven en Jamie Kazàn, waarin ze onder meer vertellen over het winnen van de Televisier-Ring Jeugd, in Weekend nummer 31, vanaf nú in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.