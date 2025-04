Dennis Schouten beschoten met paintballgeweer

Tekst: Nicky Molendijk

Een heftige ervaring voor Dennis Schouten. De presentator is dinsdagavond opgewacht bij de studio waar hij het programma RoddelPraat opneemt en beschoten met een paintballpistool. “Ik werd meerdere keren geraakt, auto’s raakten beschadigd, omstanders schrokken enorm, en zelfs in een kantoor van iemand anders werd geschoten toen ik daar naar binnen rende”, schrijft Schouten op Instagram.

Dennis werd door twee mensen opgewacht. Terwijl er één iemand op hem schoot, was de ander alles aan het filmen. Hij schrijft dat hij aangifte heeft gedaan. Ook zullen de beelden woensdagavond in de uitzending van RoddelPraat worden getoond. “Zodat wij op onze beurt ook eens een ‘grapje’ met hen kunnen uithalen. Humor is leuk, maar iemand opwachten en dertig keer beschieten met verfkogels valt totaal niet onder de noemer humor.”

In een video vertelt Dennis dat hij bang was. Hij had eerst niet door dat het om een paintballgeweer ging. “Dan kun je zeggen dat dit grappig is. Het vervelende is alleen dat wij heel vaak worden bedreigd”, legt hij uit.