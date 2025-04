Wendy van Dijk verteller bij The Passion: ‘Enorme eer’

Tekst: Nicky Molendijk

Dit jaar zal Wendy van Dijk de verteller zijn bij The Passion. Omroep KRO-NCRV heeft dit woensdagochtend bekendgemaakt. “Het is een enorme eer om dit jaar de verteller van The Passion te mogen zijn”, aldus Wendy.

“Het thema ‘Ik ben bij je’ raakt me diep. Het is een boodschap van hoop en troost, iets wat in deze tijd, waarin zoveel mensen onzekerheid en verlies ervaren, extra betekenis krijgt”, legt Van Dijk uit. Ze hoopt dan ook dat ze “als verteller echte verbinding kan maken.”

Volgens de presentatrice is dat wat The Passion zo bijzonder maakt: “een grootse live tv-uitzending over een eeuwenoud maar krachtig verhaal, omringd door zoveel mensen, en toch voelt het voor iedereen persoonlijk en dichtbij.”

The Passion vindt op 17 april plaats in Terneuzen. Dorian Bindels zal de rol van Jezus op zich nemen. Ook Eva Simons (Maria), Défano Holwijn (Petrus), Eddy Zoëy (Judas), Vajèn van den Bosch (Maria Magdalena), Guido Spek (ongelovige Tomas), Richard Groenendijk (Pilatus) en Anita Witzier (Verslaggever) zullen de hoofdrollen vervullen.