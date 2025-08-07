Jamie Kames bevestigt geruchten na breuk met Steven Kazan

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jamie Kames heeft via Instagram bevestigd dat zij en Steven Kazan uit elkaar zijn door haar gevoelens voor een ander. In een openhartige verklaring reageert ze op de geruchten die de afgelopen tijd zijn ontstaan rondom hun relatiebreuk.

Sinds de bekendmaking van de breuk was er online veel speculatie over mogelijke oorzaken. Met haar uitgebreide bericht op Instagram wil Kames duidelijkheid geven en bepaalde aannames wegnemen.

Spanningen door nieuwe vriendschap

Kames schrijft dat de moeilijke periode begon rond clipopnames in december. Ze vertelt: ‘Het is waar dat het sinds de clipopnames in december een hele moeilijke periode is geweest voor ons als gezin.’ In die tijd ontstond er een bijzondere band tussen haar en artiest Vieze Jack: ‘Ondanks dat Steven en ik ons best hebben gedaan om het weer te laten werken, is het ons helaas niet gelukt.’

Het lijkt hierbij te gaan op clipopnames voor deze videoclip:

De zangeres spreekt openlijk over de rol die de vriendschap met Vieze Jack, die eigenlijk Jeffrey Erens heet, speelde bij de breuk met Steven: “Uiteindelijk is de vriendschap met Jeffrey opgebloeid tot meer, en dat had ik nooit verwacht of voor mij gezien.” Die ontwikkeling zorgde volgens haar voor spanningen binnen het gezin.

Geen sprake van haat of ruzie

Ondanks het verdriet spreekt Kames liefdevol over haar ex-partner. “Weet in ieder geval dat – ondanks wat mensen allemaal zeggen of schrijven – Steven en ik heel veel van elkaar houden, altijd zullen houden, wij samen altijd verbonden zijn door onze prachtige zoon.” Ze benadrukt dat ze beiden behoefte hebben aan rust na de afgelopen maanden: “Hopelijk krijgen we de kans om die rust te vinden.”

Pijnlijke breuk

De breuk werd eerder aangekondigd op Instagram. Daar schreven Steven en Jamie: ‘We houden nog steeds veel van elkaar en dachten dat we samen oud zouden worden, maar het leven loopt soms anders dan je verwacht.’ Die laatste zin leek toen al voorzichtig naar deze situatie te verwijzen.

FOTO: ANP