Claudia uit B&B Vol Liefde wil niet samenwonen met vriend

Tekst: Lisa Manche

Claudia uit ‘B&B Vol Liefde’ heeft al een tijd een nieuwe liefde. Ze is enorm gelukkig met Patrick, maar samenwonen ziet ze niet zitten. Dat vertelt ze aan ‘Veronica Superguide’.

Claudia in B&B Vol Liefde

De ‘spiruwele’ Claudia Hermsen reisde een aantal jaar geleden voor B&B Vol Liefde naar Walter in Frankrijk. Ze hoopte bij hem de liefde te vinden, maar dat avontuur mislukte helaas. Eenmaal in Nederland werd ze toch verliefd en kreeg een relatie met William. Maar die liefde strandde vorig jaar. Inmiddels is Claudia opnieuw gelukkig met Patrick.

‘Vind mij maar’

Ze ontmoette Patrick afgelopen augustus op een feestje. ‘Hij sprak me aan, ik keek in zijn ogen en dacht: wat gebeurt hier?’ In het begin liet Claudia het even gaan. ‘Ik vond het wel leuk om verder met hem te praten, maar hij moest gaan. Ik zei: ‘Vind mij maar’. Ik was echt zo’n ouderwetse vrouw van: doe maar je best. Maar zo moeilijk is het niet om mij te vinden’, zegt ze lachend. Patrick benaderde haar via social media. ‘We zijn zes keer gaan wandelen en bij de zevende keer, een maand later, hadden we een relatie.’

Kinderen ontmoet

Claudia was net als Patrick niet actief op zoek naar een relatie. ‘Hij is jurist en al jaren alleen. Hij had zijn leven inmiddels weer op de rit en toen kwam ik.’ Inmiddels hebben de kinderen van het stel elkaar ook ontmoet. ‘Ze zijn allemaal van dezelfde leeftijd en dat klikte goed!’

Samenwonen

Toch hoeft Claudia niet zo nodig samen te wonen. ‘We hebben allebei onze eigen tijd nodig. Ik zou wel naast hem willen wonen, maar dat je niet continu samen bent. Dan worden we allebei denk ik gek.’

Ook verklapt Claudia dat er nog iets leuks op de planning staat, wat te maken heeft met Walter uit B&B Vol Liefde. Wordt vervolgd dus…

Ondertussen maakte Iris uit B&B Vol Liefde bekend dat ze stopt met haar B&B. Meer daarover zie je in deze video.