Welke Amerikaanse zanger en songwriter staat hier op de foto?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Deze foto is gemaakt rond 1966. Te zien is een inmiddels erg bekende zanger en liedjesschrijver. Op elk groot feest is wel één keer een hit van hem te horen, die luidkeels wordt meegezongen. Weet je wie het is? Lees snel verder.

Sweet Caroline heeft namelijk niet alleen een tekst die iedereen kent, maar ook het geïmproviseerde ‘So good, so good’, zit er tegenwoordig goed in. Ja: Neil Diamond is inmiddels bekend bij jong en oud.

Lees ook: Hugh Jackman en Kate Hudson vormen Neil Diamond tribute band in déze bioscoopfilm

Start carrière

Neil Diamond begon zijn carrière als songwriter in New York. In de jaren zestig werkte hij in de omgeving van de Brill Building en brak hij daarna ook als soloartiest door. In 1965 tekende hij bij Bang Records en in 1966 verscheen zijn debuutalbum ‘The Feel of Neil’. Kort daarna schreef hij ‘I’m a Believer’, dat een grote hit werd voor The Monkees. Vanaf de tweede helft van de jaren zestig bouwde Diamond aan zijn eigen succes met nummers als ‘Solitary Man’, ‘Cherry, Cherry’ en ‘Sweet Caroline’. Vooral ‘Sweet Caroline’ groeide uit tot een van zijn bekendste liedjes en werd later opgenomen in de National Recording Registry van de Library of Congress.

Een grote naam

In de jaren zeventig werd Diamond een grote naam in de popmuziek. Hij scoorde nummer 1-hits met ‘Cracklin’ Rosie’, ‘Song Sung Blue’ en ‘You Don’t Bring Me Flowers’. Ook ontwikkelde hij zich tot een belangrijke liveartiest. Zijn livealbum ‘Hot August Night’, opgenomen in 1972 in het Greek Theatre in Los Angeles, werd een belangrijk moment in zijn carrière. Diamond bleef ook daarna actief als zanger en songwriter. Hij werd in 1984 opgenomen in de Songwriters Hall of Fame en in 2011 in de Rock & Roll Hall of Fame. In de 21e eeuw bracht hij nog nieuw werk uit, waaronder ’12 Songs’ en ‘Home Before Dark’, beide geproduceerd door Rick Rubin.

Neil Diamond stopte met touren

In 2018 stopte Diamond met touren nadat bij hem Parkinson was vastgesteld. Zijn muziek bleef daarna zichtbaar, onder meer via ‘A Beautiful Noise, The Neil Diamond Musical’, die in 2022 op Broadway opende. Zijn carrière laat daarmee een duidelijke ontwikkeling zien: van songwriter achter de schermen naar soloartiest, livefenomeen en erkende naam binnen de Amerikaanse popmuziek.

Bekijk hier een optreden van Neil Diamond uit 1966