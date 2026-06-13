Oude Foto Neil Diamond Getty Images

© Getty Images

Welke Amerikaanse zanger en songwriter staat hier op de foto?

Tekst: Evelien Berkemeijer

13/06/2026

Deze foto is gemaakt rond 1966. Te zien is een inmiddels erg bekende zanger en liedjesschrijver. Op elk groot feest is wel één keer een hit van hem te horen, die luidkeels wordt meegezongen. Weet je wie het is? Lees snel verder.

Sweet Caroline heeft namelijk niet alleen een tekst die iedereen kent, maar ook het geïmproviseerde ‘So good, so good’, zit er tegenwoordig goed in. Ja: Neil Diamond is inmiddels bekend bij jong en oud.

Lees ook: Hugh Jackman en Kate Hudson vormen Neil Diamond tribute band in déze bioscoopfilm

Start carrière

Neil Diamond begon zijn carrière als songwriter in New York. In de jaren zestig werkte hij in de omgeving van de Brill Building en brak hij daarna ook als soloartiest door. In 1965 tekende hij bij Bang Records en in 1966 verscheen zijn debuutalbum ‘The Feel of Neil’. Kort daarna schreef hij ‘I’m a Believer’, dat een grote hit werd voor The Monkees. Vanaf de tweede helft van de jaren zestig bouwde Diamond aan zijn eigen succes met nummers als ‘Solitary Man’, ‘Cherry, Cherry’ en ‘Sweet Caroline’. Vooral ‘Sweet Caroline’ groeide uit tot een van zijn bekendste liedjes en werd later opgenomen in de National Recording Registry van de Library of Congress.

Een grote naam

In de jaren zeventig werd Diamond een grote naam in de popmuziek. Hij scoorde nummer 1-hits met ‘Cracklin’ Rosie’, ‘Song Sung Blue’ en ‘You Don’t Bring Me Flowers’. Ook ontwikkelde hij zich tot een belangrijke liveartiest. Zijn livealbum ‘Hot August Night’, opgenomen in 1972 in het Greek Theatre in Los Angeles, werd een belangrijk moment in zijn carrière. Diamond bleef ook daarna actief als zanger en songwriter. Hij werd in 1984 opgenomen in de Songwriters Hall of Fame en in 2011 in de Rock & Roll Hall of Fame. In de 21e eeuw bracht hij nog nieuw werk uit, waaronder ’12 Songs’ en ‘Home Before Dark’, beide geproduceerd door Rick Rubin.

Neil Diamond stopte met touren

In 2018 stopte Diamond met touren nadat bij hem Parkinson was vastgesteld. Zijn muziek bleef daarna zichtbaar, onder meer via ‘A Beautiful Noise, The Neil Diamond Musical’, die in 2022 op Broadway opende. Zijn carrière laat daarmee een duidelijke ontwikkeling zien: van songwriter achter de schermen naar soloartiest, livefenomeen en erkende naam binnen de Amerikaanse popmuziek.

Bekijk hier een optreden van Neil Diamond uit 1966

Uit andere media

Party Marijke Helwegen 20260413 154720

Marijke Helwegen leeft mee met Oranje: “Ik houd van alle sporten”
Weekend Oude Foto Neil Diamond Getty Images

Welke Amerikaanse zanger en songwriter staat hier op de foto?
Vriendin Ontwerp Zonder Titel 2026 05 28t115612.021

Makkelijke roerbak met rundvleesreepjes en aardappeltjes (maar 5 ingrediënten!)
Sante Vrouw moet medicatie breken

Medicijnen breken: met deze hack gaat het zonder moeite
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien