Afi Fest 2025 Closing Night Premiere Of "song Sung Blue"

Hugh Jackman en Kate Hudson vormen Neil Diamond tribute band in déze bioscoopfilm

Tekst: Evelien Berkemeijer

27/10/2025

Het lijkt een onwaarschijnlijke combinatie: twee Hollywoodsterren die in de huid kruipen van een stel dat hun leven wijdt aan het naspelen van Neil Diamond. Toch is dat precies wat er gebeurt in Song Sung Blue, de nieuwe film van Craig Brewer. De film vertelt een intiem, soms hartverscheurend verhaal over liefde, muziek en de prijs van roem in het klein.

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal toont Song Sung Blue hoe Mike en Claire Sarina, gespeeld door Hugh Jackman en Kate Hudson, in de jaren tachtig en negentig succes oogsten met hun Neil Diamond-tributeband Lightning & Thunder. Maar achter het podium schuilt een complex familiedrama.

De muziek van Neil Diamond

Mike en Claire treden op als Lightning & Thunder. Hij is Lightning, zij is Thunder. Hun muzikale samenwerking groeit al snel uit tot een romance die hen in 1994 voor het altaar brengt. De samenvoeging van hun families vormt het begin van een intens, maar ook broos gezinsleven.

Tekst gaat verder onder trailer.

Leven achter het podium

De film laat niet enkel het podiumleven zien. Binnen hun samengestelde gezin ontstaan uitdagingen die verder reiken dan de muziek. Een tienerzwangerschap, een ongeluk en gezondheidsproblemen stellen hun leven zwaar op de proef.

Lees ook: Johnny Depp kruipt in de huid van Scrooge in nieuwe kerstfilm

Achter de camera

Song Sung Blue is geschreven en geregisseerd door Craig Brewer en is gebaseerd op de documentaire met dezelfde titel uit 2009. De film ging in wereldpremière op 26 oktober tijdens het AFI Film Festival en wordt op 25 december uitgebracht door Focus Features in de Verenigde Staten.

FOTO:  GETTY IMAGES DOOR GILBERT FLORES/VARIETY

Uit andere media

Party Rechtzaak Zedenzaak Marco Borsato Dag 1

John van den Heuvel zag Marco Borsato ’twijfelen en wankelen’ tijdens verhoor

Misdaadverslaggever John van den Heuvel reageert op de zitting waarin Marco Borsato zich moest verantwoorden voor ontucht met een minderjarige, waarvoor het OM vijf maanden cel eist. Volgens Van den Heuvel stond de zanger zichtbaar onder grote druk, maar had hij zich grondig voorbereid op het verhoor. John vertelt bij RTL Boulevard: “Ik zag duidelijk…
Weekend Karin Bloemen

Karin Bloemen: ‘Mensen moet elkaar wat gunnen’

Karin Bloemen heeft haar buik vol van negativiteit in de wereld. Van haat, van egotrippers, van narcisten. Liever ziet ze dat mensen elkaar wat gunnen, deelt ze deze week in Weekend. “Maar dat gebeurt te weinig.” Wanneer Karin Bloemen door Weekend wordt gevraagd naar waar ze echt van baalt, heeft ze haar antwoord meteen klaar….
Vriendin Led Kerstboom Action

Deze indrukwekkende led kerstboom van Action maakt je tuin helemaal klaar voor de feestdagen

Ben je klaar om je tuin deze kerst te laten stralen? Bij Action vind je nu een budgetvriendelijke led kerstboom van maar liefst 3,50 meter hoog, perfect voor buiten. Deze eyecatcher maakt je tuin helemaal feestklaar.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien