Hugh Jackman en Kate Hudson vormen Neil Diamond tribute band in déze bioscoopfilm

Het lijkt een onwaarschijnlijke combinatie: twee Hollywoodsterren die in de huid kruipen van een stel dat hun leven wijdt aan het naspelen van Neil Diamond. Toch is dat precies wat er gebeurt in Song Sung Blue, de nieuwe film van Craig Brewer. De film vertelt een intiem, soms hartverscheurend verhaal over liefde, muziek en de prijs van roem in het klein.

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal toont Song Sung Blue hoe Mike en Claire Sarina, gespeeld door Hugh Jackman en Kate Hudson, in de jaren tachtig en negentig succes oogsten met hun Neil Diamond-tributeband Lightning & Thunder. Maar achter het podium schuilt een complex familiedrama.

De muziek van Neil Diamond

Mike en Claire treden op als Lightning & Thunder. Hij is Lightning, zij is Thunder. Hun muzikale samenwerking groeit al snel uit tot een romance die hen in 1994 voor het altaar brengt. De samenvoeging van hun families vormt het begin van een intens, maar ook broos gezinsleven.

Leven achter het podium

De film laat niet enkel het podiumleven zien. Binnen hun samengestelde gezin ontstaan uitdagingen die verder reiken dan de muziek. Een tienerzwangerschap, een ongeluk en gezondheidsproblemen stellen hun leven zwaar op de proef.

Achter de camera

Song Sung Blue is geschreven en geregisseerd door Craig Brewer en is gebaseerd op de documentaire met dezelfde titel uit 2009. De film ging in wereldpremière op 26 oktober tijdens het AFI Film Festival en wordt op 25 december uitgebracht door Focus Features in de Verenigde Staten.

