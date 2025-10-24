Johnny Depp kruipt in de huid van Scrooge in nieuwe kerstfilm
24/10/2025
Johnny Depp (62) waagt zich aan een van de bekendste kerstfiguren ooit: Ebenezer Scrooge. De acteur vertolkt de hoofdrol in een nieuwe verfilming van Charles Dickens’ klassieker ‘A Christmas Carol’.
In het tijdloze verhaal wordt de gierige Scrooge in het 19e-eeuwse Londen ’s nachts bezocht door drie geesten. Zij confronteren hem met zijn verleden, heden en toekomst in een poging zichzelf te redden van een eeuwigheid vol kwelling en brengen hem de ware betekenis van Kerst bij.
Meerdere verfilmingen
Johnny voegt zich met zijn vertolking bij een lange rij grote namen: eerder kregen ook Jim Carrey (A Christmas Carol, 2009) en zelfs The Muppets (1992) hun eigen versie van het kerstverhaal.
De tekst gaat verder onder de Instagram-post.
De film, geregisseerd door Ti West, verschijnt op 13 november volgend jaar in de bioscoop. Warner Bros. werkt ondertussen aan een tweede nieuwe verfilming, van regisseur Robert Eggers, waarin Willem Dafoe de rol van Scrooge op zich neemt.
Lees ook: Johnny Depp bedankt fans voor alle steun
Bekijk ook:
BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @VIRALPOPCULTURE
LEES OOK
Uit andere media
Monique Westenberg praat over nieuwe vriendin André Hazes
Van deze 5 sterrenbeelden mag de herfst en winter zo snel mogelijk voorbij zijn
Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken