Johnny Depp kruipt in de huid van Scrooge in nieuwe kerstfilm

Johnny Depp (62) waagt zich aan een van de bekendste kerstfiguren ooit: Ebenezer Scrooge. De acteur vertolkt de hoofdrol in een nieuwe verfilming van Charles Dickens’ klassieker ‘A Christmas Carol’.

In het tijdloze verhaal wordt de gierige Scrooge in het 19e-eeuwse Londen ’s nachts bezocht door drie geesten. Zij confronteren hem met zijn verleden, heden en toekomst in een poging zichzelf te redden van een eeuwigheid vol kwelling en brengen hem de ware betekenis van Kerst bij.

Meerdere verfilmingen

Johnny voegt zich met zijn vertolking bij een lange rij grote namen: eerder kregen ook Jim Carrey (A Christmas Carol, 2009) en zelfs The Muppets (1992) hun eigen versie van het kerstverhaal.

De film, geregisseerd door Ti West, verschijnt op 13 november volgend jaar in de bioscoop. Warner Bros. werkt ondertussen aan een tweede nieuwe verfilming, van regisseur Robert Eggers, waarin Willem Dafoe de rol van Scrooge op zich neemt.

