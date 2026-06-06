Dít is de echte naam van Oos Kesbeke

Tekst: Lisa Manche

Zeg je ‘Oos’ dan denken we natuurlijk meteen aan de ‘Augurkenkoning’ Oos Kesbeke. Maar de augurkenbaas en realityster blijkt eigenlijk een andere naam te hebben. Dat onthult hij aan ‘Story’.

‘Ver-Amsterdamst’

Oos en zijn familie zijn aanwezig bij een lunch tijdens de bruiloft van zijn neef Oger Lusink. Hij laat weten dat hij eigenlijk dezelfde voornaam heeft als zijn neef. ‘Ik heet eigenlijk ook Oger. Dat is op een gegeven moment ver-Amsterdamst.’

Lees ook: Oos Kesbeke en partner Farenas: ‘We kunnen goed bekvechten’

Rare verbasteringen

Volgens de Augurkenkoning ontstond de bijnaam ooit tijdens zijn motorritten. ‘Ik kon vrij aardig motorrijden. Dan moest je op een kaartje je naam invullen en dan schreef ik Oger’, vertelt hij. Het omroepen van zijn naam ging regelmatig mis. ‘Als je vooraan reed, riepen ze je om. Die omroeper moest mijn naam dan van dat kaartje aflezen. Daar maakte hij heel rare verbasteringen van.’

‘Oos’

Een van de verkeerde uitspraken gebruikt hij nog steeds. ‘Toen werd het een keer Oos en dat is altijd zo gebleven.’ Bijna iedereen noemt hem dus ‘Oos’, terwijl op zijn paspoort een andere naam staat.

Bekijk ook

BRON: STORY