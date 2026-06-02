Patty Brard laat veeleisendheid blijken: ‘Kan heel kattig zijn’

Tekst: Emelie van Kaam

Patty Brard weet van zichzelf dat ze erg veeleisend is. Zo kan ze er absoluut niet tegen als mensen taalfouten maken en is onaardig doen iets wat niet in haar vocabulaire voorkomt, deelt ze deze week in Weekend. “Ik vind dat vervelend.”

Patty Brard heeft er inmiddels al een carrière van een halve eeuw opzitten. Ze begon als zangeres van LUV’ en later werd ze ook presentatrice en tv-persoonlijkheid. Haar loopbaan kende pieken en dalen, maar ze wist terug te keren op het tv-scherm en haar populariteit te herstellen. Op de vraag of ze de mediawereld een veeleisende omgeving vindt, antwoordt ze: “Ik ben zélf heel erg veeleisend, dus ik vind ook dat mensen veel van míj́ mogen eisen.”

Oude tut

Naar eigen zeggen laat Patty het direct merken als iets niet aan haar standaarden voldoet. “Ik kan bijvoorbeeld heel kattig zijn als mensen slecht Nederland spreken óf schrijven. Ik hou niet van taalfouten, ik ben echt een taalnazi. Heel ouderwets. Aan de andere kant ben ik een oude tut, want ik versta de helft niet van de hedendaagse slang (straattaal of jongerentaal, red.).”

Onaardig

Ook kan Patty totaal niet tegen mensen die niet sympathiek zijn. “Ik vind het heel vervelend als mensen onaardig doen, terwijl ze ook iets op een vriendelijke manier kunnen zeggen. Daarmee bereik je vaak ook veel eerder je doel.”

