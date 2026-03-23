Patty Brard blikt openhartig terug op schulden van 2.8 miljoen

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Ranking The Stars blikt Patty Brard openhartig terug op een zware periode uit haar leven. Wanneer het gesprek op de bijstand komt, vertelt ze dat ze daar zelf ooit dicht bij in de buurt is geweest. Ook de miljoenen schuld die ze destijds had, komt daarbij ter sprake.

Patty Brard vertelt in het programma dat het een tijd echt heel slecht met haar ging en dat ze bijna in de bijstand terechtkwam. Toch weigerde ze dat uiteindelijk. Paul de Leeuw merkt vervolgens op dat ze een schuld van 2,8 miljoen had, iets wat Patty bevestigt.

Beperkt in haar vrijheid

Volgens Patty mocht ze in die periode niet buiten een cirkel van 15 kilometer rond haar huis komen. Daarbij benadrukken de Ranking The Stars-gezichten dat het om een periode lang geleden gaat. Paul zegt ook dat de situatie is ontstaan door haar ex-vriend Eric Peute.

Patty Brard is alles kwijtgeraakt

Patty zegt dat faillissementen in Nederland zwaar zijn. ‘Je kunt beter iemand vermoorden,’ Ze vertelt dat alles van haar werd afgepakt en dat ze alleen nog twee bedden had. Ook zegt ze: ‘De curator wilde me per se naar de bijstand hebben, maar ik gunde ze die foto niet. Dus ik heb dat geweigerd. Want ik moest gewoon aansluiten in de rij en ik dacht: een foto van Patty bij het UWV, dat is een covertje.’ Volgens Paul had zo’n beeld misschien geld opgeleverd, maar Patty reageert dat ze liever werkte.

Foto: ANP