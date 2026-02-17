Patty Brard

Patty Brard zou levenslang riskeren

Tekst: Emelie van Kaam

17/02/2026

Je kunt beter twee keer nadenken voordat je solt met Patty Brard. De tv-ster onthult deze week in Weekend dat ze zich keihard zou verdedigen als iemand haar ooit iets aandoet. Zelfs als ze daarmee een lange gevangenisstraf zou riskeren. “Dan is het maar zo.”

Patty Brard is wederom te zien in het nieuwe seizoen van Ranking The Stars. Het begint gelijk goed wanneer ze gevraagd worden degene aan te wijzen die zich als eerste in het misdaadcircuit zou begeven. “Ik had mezelf op één gezet,” vertelt ze deze week in Weekend.

Levenslang

Want Patty is niet iemand waarmee je moet sollen. “Luister, als er één iemand iets van mij afpakt, dan gaat er een mes in en dan duw ik ‘m nog even door ook. Als ik levenslang krijg, dan is het maar zo, want dan is het misschien vijf jaar wat je krijgt.”

Blokkeren

Even resoluut is Patty met vervelende mensen op sociale media. “Ik heb het heel druk qua blokkeren, blokkeren, blokkeren. Ik lees álles. En wie zuur is, wordt bij mij gelijk geblokkeerd.”

Foto: ANP

