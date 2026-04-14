Hans Kazàn heeft pijnlijk besef: ‘Ze komen niet meer samen’

Tekst: Emelie van Kaam

Maandenlang hoopte Hans Kazàn dat zijn zoon Steven en diens ex Jamie Kames weer bij elkaar zouden komen. Niets zou hem blijer maken. Maar inmiddels beseft de goochelaar dat de kans dat dat ooit nog gaat gebeuren nihil is, deelt hij deze week in Weekend.

Afgelopen juli kondigden Steven Kazàn en Jamie Kames hun scheiding aan. Stevens vader Hans Kazàn had lange tijd hoop op een verzoening tussen de twee. “Dat zou leuk zijn. Als zij weer samen zouden komen, sta ik hier met een brede glimlach”, zei hij hier begin dit jaar over in Weekend.

Harmonie

Maar de hoop op een verzoening heeft inmiddels plaatsgemaakt voor het besef dat het niet meer goed gaat komen tussen de twee. “Ze doen in zo goed mogelijke harmonie dingen samen, want Oliver (hun zoon, red.) is het allerbelangrijkste in dit verhaal”, vertelt Hans deze week in Weekend. “Maar ze wonen niet meer samen en ik denk ook niet dat dat nog gaat gebeuren.”

Wonder

Ondanks dat het van de buitenkant misschien lijkt dat alles naar omstandigheden redelijk koek en ei is tussen de twee, is dat volgens Hans eigenlijk niet zo. “Ze werken samen, omdat dat nog steeds helemaal goed gaat. En ze hebben samen een kind. Maar dat betekent niet dat ze op goede voet zijn. Er is zoveel gebeurd, dat is niet niks. Dus ik denk niet dat ze zomaar weer samenkomen. Dan zou er een wonder moeten gebeuren.”

