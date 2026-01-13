Hans Kazàn hoopt op verzoening Steven en Jamie

Hans Kazàn heeft stiekeme hoop dat zijn zoon Steven en diens ex Jamie weer bij elkaar komen. Zich bemoeien met de situatie doet hij niet, maar het zou toch wel leuk zijn als het weer goed komt tussen die twee, droomt hij deze week in Weekend. “Dan sta ik hier met een brede glimlach.”

Net als elke andere ouder gunt ook Hans Kazàn zijn kinderen het allerbeste. Als dat betekent dat zijn zoon Steven weer samenkomt met diens ex Jamie heeft de goochelaar daar geen moeite mee. “Als hij en zij dat willen,” deelt hij deze week in Weekend, nadat Steven en Jamie samen de jaarwisseling hebben gespendeerd. “Als zij weer samen zouden komen, sta ik hier met een brede glimlach.”

Bemoeien

Hans spreekt zelfs de hoop uit dat de twee weer bij elkaar komen. “Dat zou leuk zijn. Maar het hangt hélemaal af van deze twee mensen, niet van de Jacks of andere mensen om ze heen.” Bemoeien doet Hans zich echter niet met de situatie. “De opvoeding hebben ze gehad toen ze klein waren. Als er weer iets tussen hen twee gebeurt, laat ik me verrassen.”

Lastigvallen

Maar dat Steven Hans’ zegen heeft voor een verzoening met zijn ex is overduidelijk. “Die heeft hij áltijd, wat hij ook doet. Hij is onze zoon, we houden van hem en we gunnen hem het allerbeste. Ik heb altijd gezegd tegen de kinderen: “Doe wat je zelf wil. Als je er maar geen andere mensen mee lastigvalt”.”

