Steven Kazan en Jamie Kames

Steven Kazan hint op verzoening met ex

Tekst: Emelie van Kaam

10/12/2025

Als Weekend aan Steven Kazàn vraagt hoe hij met de nieuwe relatie van zijn ex-vrouw omgaat, begint hij zenuwachtig te stotteren. Is het soms over tussen Jamie en Vieze Jack? De goochelaar ontkent het niet. ‘Je zult dat aan haar moeten vragen. Of we weer bij elkaar zouden kunnen komen? Ooit misschien.’

Afgelopen jaar gingen Steven Kazan en Jamie, de moeder van hun zoon Oliver, uit elkaar. Terugkijkend op deze liefdesbreuk zegt Steven: ‘Dat was natuurlijk even een beetje een bizarre periode. Maar ik kijk vol positiviteit het nieuwe jaar tegemoet. Ik voel me eigenlijk best wel oké nu, het gaat allemaal heel goed.’ De goochelaar benadrukt leuke dingen te doen met zijn zoon en goed contact te hebben met Jamie: ‘We hebben goed contact, dat is allemaal heel erg fijn. Dus ik ben blij dat het allemaal goed loopt. Het begint langzaam een beetje z’n weg te vinden. En natuurlijk had ik het liever anders gezien, maar het is zo.’

Jamie Kames geen relatie meer?

Op de vraag of Steven nu oké is met de nieuwe relatie van Jamie, reageert hij haperend: ’Dat weet ik niet. Dat zou je aan haar moeten vragen.’ Toch blijkt dat hij op de hoogte is van haar relatiestatus, wanneer hij vertelt: ’Ik spreek haar dagelijks. Volgens mij is ze niet met hem. Dus eh…’ De goochelaar wil desgevraagd niet bevestigen dat Jamie Kames geen relatie meer heeft met ‘Vieze Jack’ en benadrukt dat dit een vraag is voor Jamie.

Steven Kazan en Jamie Kames weer samen?

Dat dit klinkt alsof de relatie over is, zou kunnen betekenen dat Steven en Jamie weer bij elkaar kunnen komen. Zeker omdat de Instagram-post waarin ze hun scheiding aankondigden, is verwijderd. Op die suggestie antwoordt Steven geen harde ‘nee’. Hij zegt: ’Dat weet ik niet… Ooit misschien. Dat weet ik allemaal niet. Voorlopig ben ik blij zoals het nu gaat, laat ik het zo zeggen.’

