John de Bever liet kinderwens varen: ‘Het is niet anders’

Tekst: Emelie van Kaam

Toen John de Bever veertig was, dacht hij na over kinderen. Rond zijn vijftigste werden deze gedachtes sterker. Inmiddels vindt John zichzelf te oud voor een kind, maar hij heeft wel ‘wat als’-gevoelens, bekent hij deze week in Weekend. “Als ik vroeger wist wat ik nu weet, had ik het misschien wel gedaan.’

Twintig jaar geleden, toen John de Bever rond de veertig was, dacht hij nog weleens na over het krijgen van kinderen. “En toen ik vijftig was, had ik dat nog iets meer. Toen dacht ik wel: verdomme.” Maar dat moment ging voorbij en dat hij geen kinderen heeft is niet iets waar John van wakker ligt. “Nee, Kees en ik zijn homo’s. En ik ben al te oud voor een kind. Een kind moet geen vader van zestig hebben. Dat gaat niet.”

Lees ook: Nieuw avontuur voor John en Kees de Bever: eerste bioscoopfilm komt eraan

Misschien

John zegt niet rouwig te zijn om de levenskeuze die hij heeft gemaakt, maar toch klinkt ergens een beetje spijt in zijn woorden. “Als ik vroeger wist wat ik nu weet, had ik het misschien wel gedaan. Maar het is niet anders. Nu denk ik weleens: goh, had ik dat misschien wel moeten doen.”

Junior

En dat brengt John tot een pijnlijke conclusie. “Het is niet dat ik er wakker van lig, maar De Bevers sterven wel uit. Er komt geen John de Bever junior meer. Eigenlijk ben ik ook wel blij dat ik geen kinderen heb in deze tijd. Ik denk ook dat als ik kinderen zou hebben, ik veel te panisch zou zijn dat er iets zou kunnen gebeuren. Ik zou het kind dan te beschermend opvoeden.”

Lees het hele interview met John de Bever in Weekend editie 24, vanaf 10 juni in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.