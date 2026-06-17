Romy Monteiro had jarenlang therapie: ‘Ben echt diep gegaan’

Tekst: Emelie van Kaam

Door haar heftige burn-out en klachten van overspannenheid heeft Romy Monteiro jarenlang verschillende therapieën gedaan. Dat was zwaar en ze moest hiervoor diep gaan, maar ze wist dat het nodig was om uit de situatie te komen waar ze in zat. “Dat lukte mij zelf niet”, vertelt ze in Weekend.

Romy Monteiro zit momenteel fantastisch in haar vel, maar dat was eerder wel anders. Door veel zelfontwikkeling wist ze weer in positief vaarwater te komen. “Ik ben echt diep gegaan. Met een therapeut heb ik de afgelopen jaren verschillende therapieën gedaan, inner child, EMDR, noem het maar op en ik heb het gedaan.”

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Eerder

Romy vond het nodig om dit te doen omdat ze er naar eigen zeggen helemaal doorheen zat. “Ik raad mensen wél aan om het veel eerder te doen. Niet als je al een driedubbele burn-out hebt, overspannen bent en het gewoon allemaal niet meer ziet zitten. Dat moet je voor zijn. Ik had therapie nodig om eruit te komen. Dat lukte mij zelf niet.”

Focus

Hoe afschuwelijk die periode ook was, Romy is dankbaar dat ze het heeft mogen meemaken. “Want ik ben erg blij en ik weet nu heel goed wat ik wel wil en wat niet. Ik weet nu waar ik me op wil focussen en waar ik gelukkig van word. Dus het was het heel erg waard.”

Lees het hele interview met Romy Monteiro in Weekend editie 25, vanaf 17 juni in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.