Sieneke ontdekte nieuwe kant van zichzelf: ‘Sterker dan ik dacht’

Tekst: Emelie van Kaam

Na een moeilijke tijd laste Sieneke een periode van rust in. Ze ging wel door met optreden, maar nieuwe muziek maken deed ze even niet. Door een stapje terug te doen ontdekte ze een kant van zichzelf die ze helemaal nog niet kende, deelt ze deze week in Weekend. “Ik ben sterker dan ik had gedacht.”

Sieneke heeft een pittige tijd achter de rug. Drie jaar geleden scheidde ze van de vader van haar kinderen, in 2024 werd het huis van haar ouders beschoten en kort daarna werd haar opa getroffen door brandstichting. “Die impact was echt groot”, vertelt ze in Weekend. “Daarom heb ik ook bewust even een tijdje rust genomen. Soms heb je dat even nodig.”

Lees ook: Woning van ouders Sieneke beschoten

Rust

Sieneke bracht bewust anderhalf jaar lang geen muziek uit. “Ik was daar niet aan toe. Ik heb er nu de rust in gevonden voor mezelf. En ik heb ermee leren omgaan. Dat gaat gelukkig goed.”

Sterker

Door rust te nemen kwam Sieneke erachter dat ze veel sterker is dan ze vooraf dacht. “Dat merkte ik bijvoorbeeld doordat ik gewoon met alles door ben gegaan. Ik ben nooit opgehouden met optreden, dat geeft me ook wel echt energie. Als je in een vervelende periode zit, denk je: kom je hier nog uit? Daarin merk ik wel dat ik sterker ben dan ik had gedacht.”

Lees het hele interview met Sieneke in Weekend editie 24, vanaf 10 juni in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.