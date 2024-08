Woning van ouders Sieneke beschoten

De woning van de ouders van Sieneke in Nijmegen is afgelopen week beschoten. De zangeres bevestigt het incident donderdag op Instagram en meldt dat het ondanks alles goed gaat met haar ouders.

“In navolging van de vragen inzake het lossen van schoten op de woning van mijn ouders kan ik lopende een rechercheonderzoek geen mededelingen doen. Met mijn ouders gaat het goed”, schrijft Sieneke, die in 2010 Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival. “Ik wens elke geconfronteerde sterkte met de verwerking van deze schokkende daad.”

Drugslab

De familie van Sieneke werd in het verleden in verband gebracht met het produceren van drugs. In 2018 werden haar opa, oom en broer aangehouden tijdens de ontmanteling van een drugslab.

Sieneke stelde destijds “niet verantwoordelijk te zijn voor wat andere mensen doen”. “Ik word aangekeken op dingen waar ik niks mee te maken heb”, zei de zangeres.