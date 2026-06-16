Leontine Ruiters verzoend met ex: ‘Ongeluk maakt ons closer’

Tekst: Emelie van Kaam

Leontine Ruiters lijkt zich verzoend te hebben met haar ex-vriend John Huiberts. In februari 2023 gingen de twee nog uit elkaar omdat hij haar “een luie meid” zou vinden, maar die plooi lijkt inmiddels gladgestreken. De twee liepen stralend over de rode loper van Het Amsterdam Diner half juni en spraken met Weekend over hun opbloeiende relatie. “We zien vanzelf wat het wordt.”

De liefde tussen Leontine Ruiters en haar ex-vriend John Huiberts lijkt weer op te bloeien. In februari 2023 strandde hun relatie nog omdat John Leontine naar verluid “een luie meid” zou vinden (iets wat hij zelf overigens altijd heeft ontkend), maar half juni verschenen ze samen bij Het Amsterdam Diner. Op de vraag of we ze als vrienden of geliefden mogen bestempelen antwoordde John mysterieus: “Dat mogen jullie zelf bepalen”. Een opvallend antwoord, want ontkennen doet hij een hervonden liefde met Leontine dus niet.

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Pril

John vertelt dat het ongeluk dat Leontine en haar dochter Jada Borsato eind mei op Ibiza meemaakten de aanleiding was dat de twee elkaar weer opzochten. “Misschien wel ja, misschien dat het ons weer closer heeft gemaakt, dat zou kunnen.” Johns antwoorden blijven vaag, maar misschien is dat ook niet gek gezien de prille fase waarin hij en Leontine zich momenteel bevinden. “We zullen zien wat de toekomst gaat brengen. We gaan het vanzelf zien, we hoeven het geen naam te geven. Als het leuk is, en het blijft leuk, zien we vanzelf wat het wordt.”

Inhoudelijk

Leontine hult zich, net als John, in mysterie. Ook over het ongeluk laat ze niet veel los. “Het gaat goed. Met Jada ook. We hebben besloten om inhoudelijk verder niets over de zaak te zeggen, omdat heel veel dingen nog spelen. Het is heel heftig en tegelijkertijd zijn we ontzettend dankbaar dat we nog leven.”

Lees het hele interview met Leontine Ruiters én haar vermeende liefde John Huiberts in Weekend editie 25, vanaf 17 juni in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.