Bestuurder auto-ongeluk Leontine Ruiters en Jada Borsato reed in gestolen auto met valse papieren

Tekst: Ruth Smeets

De bestuurder die betrokken was bij het ongeval met Jada Borsato en Leontine Ruiters op Ibiza, blijkt in een gestolen auto te hebben gereden. Ook waren de papieren van het voertuig vervalst, bevestigt de Spaanse politie aan RTL Boulevard.

De man reed bovendien onder invloed van alcohol. Na het ongeluk wist hij te ontsnappen uit het ziekenhuis en sindsdien is hij spoorloos. Tegen hem is inmiddels een arrestatiebevel uitgevaardigd.

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Gestolen auto uit Verenigd Koninkrijk

Uit onderzoek van de Spaanse politie blijkt dat de auto waarin de verdachte reed sinds 2024 als gestolen staat geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk. Daar bleef het niet bij: ook de voertuigdocumenten en identificatiekenmerken bleken niet te kloppen. Vanwege die ontdekkingen zijn er nieuwe verdenkingen aan de zaak toegevoegd. De bestuurder wordt nu ook verdacht van documentvervalsing en vermogensdelicten. Eerder werd hij al verdacht van roekeloos rijden en rijden onder invloed.

Verdachte vlucht uit ziekenhuis

Direct na het ongeluk probeerde de bestuurder volgens de politie al weg te komen. Agenten konden hem toen nog aanhouden, waarna uit een blaastest bleek dat hij alcohol had gedronken. Omdat ook hij bij het ongeval gewond raakte, werd de man net als de andere betrokkenen naar het ziekenhuis gebracht. Nog voordat de administratieve afhandeling van de zaak was afgerond, wist hij daar te ontsnappen. De politie zoekt nog altijd naar hem.

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Frontale botsing met taxi

Het ongeluk gebeurde op de avond van 24 mei op de Avenida de Portmany in Sant Antoni op Ibiza. Volgens de politie ging het mis toen de bestuurder tijdens een illegale inhaalactie op de verkeerde weghelft terechtkwam en frontaal op een taxi botste. In die taxi zaten Leontine Ruiters en haar dochter Jada Borsato. Bij het ongeval raakten vier personen lichtgewond: Leontine, Jada, de taxichauffeur en de bestuurder van de andere auto.