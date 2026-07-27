Op déze datum is de rechtszaak over de voorbereiding van een aanslag op prinsessen Amalia en Alexia

Tekst: Ruth Smeets

De zaak tegen de man die ervan wordt beschuldigd een aanslag op prinses Amalia (22) en prinses Alexia (21) te hebben voorbereid, komt binnenkort voor de rechter. Tijdens een korte zitting in de rechtbank van Den Haag werd maandagochtend bekendgemaakt wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt.

De 33-jarige Anne Romke van der H. en zijn advocaat waren niet bij die zitting aanwezig. De verdachte blijft voorlopig in de gevangenis voor zijn plannen voor een aanslag op prinsessen Amalia en Alexia.

Over de geplande aanslag op prinsessen Amalia en Alexia

Volgens justitie had Van der H. twee bijlen in zijn bezit. In de bijlen zouden de woorden ‘Alexia’, ‘Mossad’ en ‘Sieg Heil’ zijn gekerfd. Daarnaast zou de verdachte een handgeschreven tekst bij zich hebben gehad. Daarop stonden volgens justitie de woorden ‘Amalia’, ‘Alexia’ en ‘bloedbad’.

Nieuwe verdenking bekend

Tijdens de zitting kwam ook naar voren dat de man wordt verdacht van een vernieling in Harlingen. Over die zaak werden verder geen bijzonderheden genoemd. De verdachte komt uit het Groningse Uithuizen. Hij werd in januari opgepakt nadat hij vanaf het balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geroepen.

Tot augustus in de gevangenis

Van der H. blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. Die staat gepland voor 17 augustus in de rechtbank in Den Haag.