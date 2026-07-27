Derde zoon voor Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur Louis Talpe

Tekst: Evelien Berkemeijer

Acteur Louis Talpe en zijn vrouw Tiffany Ling-Vannerus zijn voor de derde keer ouders geworden. Hun zoon Aithon werd op 24 juli geboren, maakte het stel zondag bekend via sociale media.

De 44-jarige acteur is vooral bekend van Vlaamse series als Sara en Spitsbroers. Het Nederlandse publiek kent Louis Talpe onder meer van zijn rol als Mike Brandt in Goede Tijden, Slechte Tijden. Het is het derde zoontje voor het koppel. Met zijn komst is het gezin van Louis en Tiffany compleet.

Derde musketier

Bij een foto waarop Louis met zijn twee zonen te zien is, met de pasgeboren baby in een autostoeltje tussen hen in, schrijft hij: ‘Broer van Lion & Phoenix, geboren in het jaar van het vuurpaard hij kwam vlammend op deze wereld. Dapper, stoer en sterk een derde musketier om onze geweldige familie compleet te maken.’