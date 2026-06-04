Anna Gimbrère openhartig over wat baby Felix met haar relatie deed

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wetenschapsjournalist Anna Gimbrère werd in januari 2025 moeder van Felix. Lange tijd had ze geen kinderwens, maar uiteindelijk besloot ze het aan het lot over te laten.

‘Toen ik eenmaal zwanger was, voelde het als een cadeau’, vertelt Anna Gimbrère aan Beau Monde. De komst van Felix zette vervolgens niet alleen haar leven op zijn kop, maar ook haar relatie met Herman van der Zandt.

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Van Amsterdam naar Utrecht

Door de komst van Felix besloten Anna en Herman te gaan samenwonen. Dat vond Anna niet meteen makkelijk. ‘We zijn gaan samenwonen, omdat we een kind kregen en ik vond het ontzettend moeilijk om van Amsterdam naar Utrecht te verhuizen. Ook vond ik onze relatie perfect toen we nog niet samenwoonden. Ik vind het fijn als we dingen voor onszelf doen en als je elkaar daarna weer ziet, is het altijd leuk.’

Tekst gaat verder onder video over Anna’s zwangerschap.

Een burgerlijker leven

Die situatie is nu anders. Anna merkt dat samenwonen hun relatie heeft veranderd. ‘Nu we samenwonen, is het burgerlijker en is naast elkaar wakker worden inmiddels normaal. Aan de andere kant zie ik nu hoe leuk hij is als vader en als huisman. Samenwonen voelt ook verrijkend. Ik denk eerlijk gezegd dat het voor hem moeilijker is om aan mij te wennen dan andersom. Ik ben gewoon tering onrustig en daar kan hij last van hebben.’

Opnieuw verliefd

De periode kort na de bevalling had ook een positief effect op haar gevoelens voor Herman. ‘Toen Felix geboren werd, was Herman twee maanden lang veel vrij. Ik ben nog nooit zo verliefd geweest op hem als in die periode. Het was heel fijn om met zijn drietjes in dat bubbeltje te zitten. Herman brengt echt rust in mijn leven. Hij zet mij vaak op mijn plek. Ik denk dat ik, nu ik moeder ben, wel meer opensta voor zijn ‘vriendin, bewaak even je rust’-adviezen.’