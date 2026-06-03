Anna Gimbrère wil in het buitenland wonen

Tekst: Ruth Smeets

Voor Anna Gimbrère (40) hoeft het gezinsleven niet per se in Nederland te blijven. De wetenschapsjournalist hoopt haar partner Herman van der Zandt zover te krijgen om samen een tijdje in het buitenland te gaan wonen.

De komst van hun zoon Felix heeft veel veranderd in het leven van Anna. Toch blijft haar behoefte aan vrijheid en avontuur duidelijk aanwezig.

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Droom over buitenland

Anna vertelt in Beau Monde dat ze graag voor langere tijd naar het buitenland zou vertrekken. Niet voor een korte vakantie, maar om echt ergens iets op te bouwen. ‘Ik sta enorm open voor nieuwe dingen die op mijn pad komen en ik hoop dat ik Herman zo gek krijg om mee te gaan’, aldus Anna.

Desnoods alleen

Mocht Herman niet meteen staan te springen, dan sluit Anna niet uit dat ze het avontuur alleen aangaat. ‘En anders ga ik in mijn eentje 3 maanden op, 3 maanden af. Arme Herman. Die leest dit straks en denkt: wat heb je nu toch weer bedacht?’ Die uitspraak past bij hoe Anna zichzelf omschrijft. Ze noemt zichzelf onrustig en denkt dat juist Herman soms meer moeite heeft met haar energie dan andersom. ‘Ik ben gewoon onrustig en daar kan hij last van hebben.’

Samenwonen blijft wennen

De twee gingen samenwonen toen hun zoontje Felix op komst was. Voor Anna was dat een grote stap, omdat ze haar zelfstandigheid altijd erg belangrijk vond. ‘Ik vond onze relatie perfect toen we nog niet samenwoonden. Ik vind het fijn als we dingen voor onszelf doen en als je elkaar daarna weer ziet, is het altijd leuk.’

Toch ziet ze ook de mooie kanten van hun nieuwe leven samen. Ze geniet ervan om Herman als vader en huisman te zien en noemt het samenwonen verrijkend. Tegelijkertijd lijkt haar verlangen naar avontuur niet verdwenen: Anna droomt nog altijd van ruimte, beweging en misschien zelfs een nieuw leven over de grens.