Prins Bernhard neemt rigoureus besluit en verkoopt hele zakenimperium

Tekst: Ruth Smeets

Prins Bernhard jr. (56) zet een punt achter zijn huidige ondernemerschap. Hij verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in Circuit Zandvoort, het Media Park in Hilversum, IT-bedrijf Levi9 en zijn vastgoed.

De volledige portefeuille gaat over naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Coen Groeneveld. Over het bedrag dat met de verkoop is gemoeid, zijn geen mededelingen gedaan. Door de overdracht bezit prins Bernhard ook geen investeringen meer in particulier of commercieel vastgoed.

Zakelijk hoofdstuk afgesloten

Met de verkoop komt een einde aan een lange periode waarin prins Bernhard zich, naast zijn positie binnen de koninklijke familie, nadrukkelijk als ondernemer liet gelden. In de afgelopen jaren bouwde hij belangen op in onder meer vastgoed, technologie en autosport. Een van zijn meest in het oog springende projecten was Circuit Zandvoort. De prins kocht het circuit in 2016 samen met zakenpartners en leverde een belangrijke bijdrage aan de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland.

‘De missie is volbracht’

Sinds 2021 werd de Dutch Grand Prix opnieuw op Zandvoort verreden. Inmiddels is duidelijk dat de editie van 2026 de laatste zal zijn. Prins Bernhard kijkt met tevredenheid terug op wat er is bereikt. ‘De missie is volbracht. We haalden de Formule 1 terug naar Nederland en zes edities lang stond Zandvoort op het wereldtoneel. Mooier wordt het niet en juist dan moet je durven kiezen. Ik draag mijn belangen over aan de partners met wie ik dit heb opgebouwd’, aldus de prins.

Nieuwe plannen met kunstmatige intelligentie

Waarom prins Bernhard precies al zijn zakelijke bezittingen van de hand doet, is niet bekendgemaakt. Wel laat hij weten zijn aandacht voortaan te willen richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en andere technologieën. ‘Dat is precies de fase waarin ik het liefste actief ben: nieuwe ideeën ontwikkelen, ondernemingen bouwen en samen met andere ondernemers iets creëren dat er nog niet is.’ Helemaal afscheid nemen van de autosport doet de prins overigens niet. Daarin blijft hij naar eigen zeggen actief.