Prins Bernhard en prinses Annette scheiden na 25 jaar huwelijk: ‘Moeilijke stap’

Tekst: Denise Delgado

Prins Bernhard (56) en prinses Annette (53) zetten na 25 jaar een punt achter hun huwelijk. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte vrijdag bekend dat het besluit in goed overleg is genomen.

Het paar benadrukt dat de zorg voor hun drie kinderen gezamenlijk blijft. ‘Na 25 jaar huwelijk hebben wij besloten te gaan scheiden,’ klinkt het in een verklaring die door de Rijksvoorlichtingsdienst is gepubliceerd. ‘Dat doen we in goed overleg met wederzijds respect. We blijven samen de zorg dragen voor onze drie kinderen. Desondanks blijft het een moeilijke stap. We doen daarom een beroep op ieders begrip en respect voor onze privacy.’ De verklaring is ondertekend door Bernhard van Oranje en Annette Sekrève.

Huwelijk en gezin

Bernhard en psychologe Annette trouwden op 6 juli 2000 in Utrecht; twee dagen later volgde de kerkelijke inzegening in de Domkerk. Ze kregen drie kinderen: Isabella (23), Samuel (21) en Benjamin (17). De kinderen dragen de achternaam Van Vollenhoven en hebben geen adellijke titel.

Bernhard en Annette leerden elkaar kennen tijdens hun studententijd in Groningen. Later woonden ze samen op een boot aan de Amstel. De afgelopen jaren verbleef het gezin in Amsterdam, niet langer op een boot.

