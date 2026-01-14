Prins Bernhard en zoon Benjamin trotseren sneeuw in badjas
14/01/2026
Prins Bernhard (56) reist momenteel met zijn jongste zoon Benjamin (17) door Finland. Op Instagram deelt hij enkele kiekjes van hun winterse verblijf, waaronder een foto waarop de twee in badjas buiten in de sneeuw staan.
Ijsbad
In zijn bericht schrijft de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven dat de temperatuur tijdens de reis daalde tot -37 graden. Ondanks die omstandigheden ondernemen vader en zoon verschillende winterse activiteiten, waaronder een ijsbad. ‘Met een lekker ijsbad Noorderlicht zien,’ pent Bernhard eronder.
De tekst gaat verder onder de Instagram-post.
Lees ook: Maker documentaire Prins Bernhard: hij is het ideale personage
Noorderlicht
Ook het ijskarten op het ijs viel in de smaak: vader en zoon genoten zichtbaar van het driften over de bevroren baan. Tussen de avonturen door is er ruimte voor een speelse noot: op een van de foto’s poseren Bernhard en Benjamin in de sneeuw, gehuld in badjassen en met ijsmutsen op.
BEKIJK OOK:
BEELD: ANP/INSTAGRAM: @BERNHARDVANORANJE
Via: Royalty-Online
LEES OOK
Uit andere media
Hans Kazàn hoopt op verzoening Steven en Jamie
Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken