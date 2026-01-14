F1 Grand Prix Of Netherlands, Zandvoort 31 Aug 2025 Bernhard

Prins Bernhard en zoon Benjamin trotseren sneeuw in badjas

Tekst: Denise Delgado

14/01/2026

Prins Bernhard (56) reist momenteel met zijn jongste zoon Benjamin (17) door Finland. Op Instagram deelt hij enkele kiekjes van hun winterse verblijf, waaronder een foto waarop de twee in badjas buiten in de sneeuw staan.

Ijsbad

In zijn bericht schrijft de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven dat de temperatuur tijdens de reis daalde tot -37 graden. Ondanks die omstandigheden ondernemen vader en zoon verschillende winterse activiteiten, waaronder een ijsbad. ‘Met een lekker ijsbad Noorderlicht zien,’ pent Bernhard eronder.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Maker documentaire Prins Bernhard: hij is het ideale personage

Noorderlicht

Ook het ijskarten op het ijs viel in de smaak: vader en zoon genoten zichtbaar van het driften over de bevroren baan. Tussen de avonturen door is er ruimte voor een speelse noot: op een van de foto’s poseren Bernhard en Benjamin in de sneeuw, gehuld in badjassen en met ijsmutsen op.

BEKIJK OOK:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @BERNHARDVANORANJE
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Dit was Kate’s strenge reminder aan William tijdens kroning Charles
Column: 2026 spannend jaar voor Oranjes
Column: koning spant de kroon
Column: Te veel Máxima?
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Chantal Janzen, Monique Westenberg en Mart Hoogkamer

Van Mart Hoogkamer tot Monique Westenberg: BN’ers blikken terug op 2016

Het is een trend op sociale media: nu we in 2026 zijn aangekomen, kijken we tien jaar terug. Want hoe zag ons leven eruit in 2016? Ook BN’ers vragen het zich af en duiken in hun fotogalerij.
Weekend Hans Kazàn Illusionist Portret

Hans Kazàn hoopt op verzoening Steven en Jamie

Hans Kazàn heeft stiekeme hoop dat zijn zoon Steven en diens ex Jamie weer bij elkaar komen. Zich bemoeien met de situatie doet hij niet, maar het zou toch wel leuk zijn als het weer goed komt tussen die twee, droomt hij deze week in Weekend. “Dan sta ik hier met een brede glimlach.” Net…
Vriendin fret

Een fret als huisdier? Dit is belangrijk om te weten

Ben je op zoek naar een huisdier dat nét even anders is dan een hond, kat of konijn? Dan is een fret misschien iets voor jou. Dit is belangrijk om te weten voordat je het dier in huis haalt.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise