Prins Bernhard en zoon Benjamin trotseren sneeuw in badjas

Prins Bernhard (56) reist momenteel met zijn jongste zoon Benjamin (17) door Finland. Op Instagram deelt hij enkele kiekjes van hun winterse verblijf, waaronder een foto waarop de twee in badjas buiten in de sneeuw staan.

Ijsbad

In zijn bericht schrijft de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven dat de temperatuur tijdens de reis daalde tot -37 graden. Ondanks die omstandigheden ondernemen vader en zoon verschillende winterse activiteiten, waaronder een ijsbad. ‘Met een lekker ijsbad Noorderlicht zien,’ pent Bernhard eronder.

Noorderlicht

Ook het ijskarten op het ijs viel in de smaak: vader en zoon genoten zichtbaar van het driften over de bevroren baan. Tussen de avonturen door is er ruimte voor een speelse noot: op een van de foto’s poseren Bernhard en Benjamin in de sneeuw, gehuld in badjassen en met ijsmutsen op.

