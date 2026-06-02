Bestuurder gevlucht uit ziekenhuis na ongeluk Leontine Ruiters en Jada Borsato

Tekst: Lisa Manche

Na het auto-ongeluk van Leontine Ruiters en Jada Borsato op Ibiza zijn er nieuwe details naar buiten gekomen. Volgens een Spaanse journalist is de bestuurder van de auto die de taxi van het Nederlandse duo aanreed, uit het ziekenhuis gevlucht. Dat laat hij weten aan RTL Boulevard.

Op verkeerde weghelft

Dylan Marí Williams, journalist bij Periódico de Ibiza y Formentera, meldt dat de bestuurder van de personenauto vermoedelijk op de verkeerde weghelft reed en tegen de taxi van Leontine en Jada is gebotst. Na het ongeluk zouden twee inzittenden uit de auto zijn gevlucht en werd de bestuurder, evenals Leontine en Jada, naar het ziekenhuis gebracht.

Uit ziekenhuis ontsnapt

De bestuurder zou later uit het ziekenhuis zijn ontsnapt. Of deze persoon inmiddels is gevonden of aangehouden is vooralsnog niet bekend. Volgens de journalist is de politie op Ibiza ‘heel traag’ waardoor het nog onduidelijk is wat er exact is gebeurd en waar de verdachten nu zijn.

Brits kenteken

De Spaanse journalist heeft ook geprobeerd om het verhaal van de taxichauffeur van Leontine en Jada aan te horen, maar hij wil geen interview geven en ook niet inhoudelijk reageren. Binnen de taxigemeenschap gaan wel verhalen rond over de inzittenden van de personenauto. Zij zouden Engels zijn, omdat het kenteken Brits was. In een bericht op Instagram liet Leontine eerder weten dat de bestuurder vermoedelijk alcohol had gedronken.

Auto-ongeluk Leontine en Jada

Vorige week maakten Leontine en Jada bekend dat ze een auto-ongeluk hebben gehad. Ze zijn met meerdere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels zijn ze daar ontslagen en ‘maken ze het naar omstandigheden goed’. Leontine gaf aan dat ze tijd nodig hebben om alles te verwerken.

BRON: RTL BOULEVARD