Dit koningshuis heeft de duurste tiaracollectie

Tekst: Lisa Manche

Tiaraliefhebbers kijken hun ogen uit bij koninklijke gala’s en staatsbanketten. Van fonkelende diamanten tot zeldzame smaragden: de juwelencollecties van koningshuizen zijn vaak miljoenen waard. Maar welk koningshuis bezit eigenlijk de duurste tiaracollectie?

Veel koningshuizen hebben een flinke collectie met tiara’s. Vanaf wanneer een vrouwelijke royal een tiara mag dragen verschilt per koningshuis. Koningshuisdeskundige Josine Droogendijk vertelde hier eerder over bij Libelle. ‘In ons koningshuis wordt de leeftijd van 18 jaar aangehouden, want officieel zijn hier ook geen regels voor. Dat bepaalt de monarchie zelf, het ligt eraan wat je wil uitstralen. Bij sommige koningshuizen is het vanaf de bruiloft, bij anderen vanaf 18 jaar.’

Duurste tiaracollectie

De website Money.co.uk onderzocht hoeveel het alle koninklijke families zou kosten om hun tiara’s te verzekeren. Hieruit blijkt dat de Britse en Nederlandse koninklijke familie samen het duurst uit zouden zijn. De geschatte prijs voor de verzekering is 17 miljoen pond, wat neerkomt op zo’n 19,7 miljoen euro.

Lees ook: Wow! Zóveel is het landhuis van prins Harry en Meghan Markle waard



Andere koningshuizen

Na Nederland en het Verenigd Koninkrijk heeft Noorwegen de duurste tiaracollectie, gevolgd door Denemarken, Spanje, Zweden en Liechtenstein.

Mellerio tiara

Tijdens het staatsbezoek van de Omaanse sultan in 2025 droeg prinses de Mellerio robijnen tiara. De tiara is onderdeel van de Mellerio parure en bevat robijnen en diamanten. De parure werd in 1889 gekocht door Willem III als laatste geschenk voor koningin Emma. Het was de lievelingsparure van koningin Juliana.

BRON: LIBELLE, MONEY.CO.UK