Koen Wauters reageert op conflict met Joost Klein in The Voice

Tekst: Lisa Manche

Koen Wauters heeft voor het eerst gereageerd op het conflict met Joost Klein in ‘The Voice van Vlaanderen’. De twee hadden een flinke woordenwisseling, waarna de opnames zelfs tijdelijk moesten worden stilgelegd. In gesprek met ‘Het Laatste Nieuws’ vertelt Koen meer over de situatie.

Lijnrecht tegenover elkaar

Tijdens de zogeheten cross battles raakten Koen en Joost met elkaar in conflict. Koen vertelt dat het een emotionele situatie was die wel vaker voorkomt in een talentenwedstrijd. Tijdens een confrontatie tussen twee kandidaten van de beide coaches kregen ze een felle discussie. ‘En voor je het weet sta je lijnrecht tegenover elkaar’, legt Koen uit.

Lees ook: The Voice van Vlaanderen onderbroken na ruzie Joost Klein en Koen Wauters

Snel geparkeerd

De coach wil niet zeggen wat er precies is gebeurd, maar hij vertelt dat de spanning al snel zakte. ‘Dat was een moment, ja, maar een half uur later was dat ook weer weg. Er werd daar meer van gemaakt dan dat het was. Voor ons was dat heel snel geparkeerd.’

Respectvol

In de finale van het programma stonden de kandidaten van Koen en Joost opnieuw tegenover elkaar, maar ditmaal verliep alles respectvol. ‘Allebei met de kandidaat centraal’, zegt Koen. Uiteindelijk draait het volgens hem niet om de coaches, maar gaat het om de prestaties van de kandidaten.

BRON: HLN