Pauline Wingelaar gaat in op ruzie-geruchten ‘Echte Gooische Moeders’

Tekst: Lisa Manche

In ‘Echte Gooische Moeders’ lijkt het vaak heel gezellig, maar al langere tijd gingen er geruchten rond dat de moeders het niet altijd even goed met elkaar kunnen vinden. Pauline Wingelaar gaat in op de geruchten in de ‘Coen & Sander Show.

Onder vergrootglas

Al een tijdje wordt er gespeculeerd dat het niet altijd botert tussen Pauline Wingelaar, Leslie Keizer, Florine Hofstee, Bo Wilkes en Kimberly Bosman. Pauline laat weten dat niet zo gek te vinden. ‘In elke vriendschap heb je weleens irritaties’, vertelt ze in gesprek met Coen en Sander. ‘Dat iemand een keer wat zegt. Op een of andere manier, logisch, wordt dat bij ons meteen onder een vergrootglas gelegd.’

‘Gaat nergens over’

Pauline legt uit dat de ruzies die de Gooische Moeders hebben een stuk minder spectaculair zijn dan sommigen denken. ‘Ik denk dat het vooral gaat over dat de een de ander te weinig heeft gebeld. Het gaat ook nergens over.’

Samen in Portugal

De geruchten dat de vriendinnen elkaar niet meer kunnen luchten of zien ontkracht Pauline ook. Zo waren de vrouwen laatst nog met zijn allen in Portugal. ‘Ik denk dat ik mijn leven met mijn gezin veel te leuk en te kostbaar vind. Als we elkaar echt de tent uit zouden vechten, had ik dat echt niet gedaan. En die andere dames ook niet.’

Coen en Sander vragen zich wel af waarom de ruzies nooit in de serie te zien zijn. ‘Wie zegt dat dat niet de serie haalt?’ antwoordt Pauline. ‘Het is een nieuw seizoen.’

