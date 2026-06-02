Micky van de Ven heeft nieuwe liefde: Engelse model Ella Buffin

Tekst: Evelien Berkemeijer

Micky van de Ven is samen met Ella Buffin. Dat meldt juicekanaal RealityFBI, dat in samenwerking met The Sun onderzoek deed naar de ontluikende romance.

Nadat RealityFBI bewijs deelde met The Sun, schakelde de Britse krant een paparazzo in. Die legde Micky van de Ven en Ella Buffin vast tijdens een romantische vakantie in Marbella. Volgens The Sun zal Ella binnenkort als WAG afreizen naar het WK om de Nederlandse voetballer aan te moedigen.

Lees ook: Ronald Koeman jr. scoort buiten het veld met babynieuws

Romantische vakantie in Marbella

Micky en Ella werden vorige week samen gezien in Marbella, Spanje, voordat de verdediger zich bij zijn Oranje-teamgenoten zou voegen. Het stel dineerde drie uur lang bij restaurant The Grill, waar ze volgens een ooggetuige verliefd oogden. De bron zei tegen The Sun: ‘Ze zagen er absoluut verliefd uit. Micky had de hele avond grote ogen. Het was zo’n prachtige omgeving en ze zagen er zo gelukkig uit.’

Tekst gaat verder onder video.

Samen in luxe hotel

Volgens The Sun verbleven de twee in het vijfsterrenhotel Marbella Club, in een kamer van 1.000 pond per nacht. Het restaurant waar ze werden gefotografeerd, lag op korte afstand van hun kamer. De bron voegde eraan toe: ‘Ze hebben de hele avond gepraat en gelachen voordat ze vlak voor middernacht teruggingen naar hun kamer.’

Foto’s op Instagram

Ella, die bijna een miljoen online volgers heeft, deelde zelf ook beelden van de vakantie op Instagram. Ze plaatste onder meer foto’s van het zwembad aan het strand, ontbijt en diner, het terras van hun kamer en selfies tijdens het zonnebaden. De dag ervoor zouden Micky en Ella hebben geluierd bij het zwembad, geluncht bij Nobu en samen een rondje golf hebben gespeeld.

Nieuwe start na breuk

De nieuwe romance komt nadat Micky uit elkaar ging met Sterre van Bakel. Ella heeft volgens The Sun meer dan 700.000 volgers op TikTok en 136.000 op Instagram, waar ze foto’s van haar reizen deelt. Ze studeerde mode aan Manchester Metropolitan University en poseerde eerder voor merken als Asos, Adidas, Goose & Gander, Cernucci en Outcast Clothing.