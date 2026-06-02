Carrie ten Napel eert veteranen met bijzondere verhalen en muziek

Tekst: Evelien Berkemeijer

Aan de vooravond van Nationale Veteranendag presenteert Carrie ten Napel traditiegetrouw Ode aan onze Veteranen.

In het programma spreekt Carrie ten Napel met veteranen over hun missies, ervaringen en de impact daarvan op hun verdere leven. Ook is er een belangrijke rol voor muziek, met optredens van April Darby, Franklin Brown en Matteo van der Grijn onder begeleiding van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht.

Lees ook: Na Özcan Akyol neemt Carrie ten Napel Sterren op het Doek over

Een bijzonder decor in Bronbeek

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek vormt het decor voor Ode aan onze Veteranen. Daar spreekt Carrie met veteranen Ivora Noort en Nordin Maouli, die vertellen over vredesmissies, gevechtsoperaties en hun persoonlijke missie. Ivora droomde ervan marinier te worden, maar twintig jaar geleden was dat voor vrouwen nog niet mogelijk. Geïnspireerd door haar vader, die zijn hele leven bij de marine dient, begon Ivora op haar twintigste aan wat haar langste missie zou worden: een carrière bij defensie.

Tekst gaat verder onder video.

Muziek als persoonlijke missie

Voor Nordin Maouli was al jong duidelijk dat hij marinier wilde worden, en dat lukte. Daarnaast speelt Nordin zeer verdienstelijk piano. In Ode aan onze Veteranen laat hij horen welke betekenis muziek voor hem heeft. ‘Het mooiste is dat ik als marinier mensen kan helpen en als pianist mensen kan raken. Dat is mijn missie.’

Steun op de fiets

Ook het I CAN Wounded Warriors Cycling Team is aanwezig in het programma. Veel leden van deze bijzondere club dragen nog altijd de sporen van hun inzet tijdens oorlogssituaties en vredesmissies. Door samen te fietsen vinden zij steun, uitdaging en nieuwe energie. Ode aan onze Veteranen is een samenwerking tussen het Nationaal Comité Veteranendag en Omroep MAX en is te zien op vrijdag 26 juni om 19.00 uur bij MAX op NPO 1.

Tekst gaat verder onder video.

Liveceremonie vanuit Den Haag

Een dag later wordt de 22e editie van de Nederlandse Veteranendag feestelijk geopend met een liveceremonie vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Koning Willem-Alexander en minister-president Rob Jetten zijn daarbij aanwezig. Carrie spreekt met veteranen Teun, Boris, Antoinette en Rick en met kinderen die speciaal voor veteranen een muurschildering hebben gemaakt. De ceremonie bevat ook een toespraak van Jaap Smit, voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, en optredens van Douwe Bob, Marco Schuitmaker en Natasja den Toom. De openingsceremonie is zaterdag 27 juni om 11.00 uur te zien bij MAX op NPO 1.