Na Özcan Akyol neemt Carrie ten Napel Sterren op het Doek over

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sterren op het Doek keert terug met een nieuw gezicht. Carrie ten Napel neemt de presentatie over van Özcan Akyol, nadat het programma eind 2025 werd opgeschort.

In het najaar van 2025 was Sterren op het Doek voor het laatst op televisie te zien. Özcan Akyol presenteerde het programma sinds 2019. Dit najaar starten de opnames van de nieuwe reeks, die naar verwachting in het voorjaar van 2027 bij MAX op NPO 2 te zien is.

Nieuwe presentatrice

Met Carrie ten Napel krijgt Sterren op het Doek een nieuwe presentatrice. Zij laat weten uit te kijken naar haar rol in het programma: ‘Ik houd van persoonlijke gesprekken en die staan in Sterren op het Doek centraal. Wat het programma uniek maakt, is dat verhalen van gasten – of elementen eruit – vaak worden verwerkt in de kunstwerken. Dat geeft ze nóg meer lading. Tijdens gesprekken worden hoofdpersonen aandachtig bestudeerd door drie kunstenaars en dat is heel kwetsbaar, weet ik uit ervaring. Ik wil gasten op hun gemak stellen, mooie gesprekken voeren en daarmee kunstenaars bruikbare handvatten geven.’

Tekst gaat verder onder video.

Conflict en pauze

In de zomer van 2025 ontstond een conflict tussen Slagter en Akyol. Daarna maakte Omroep Max bekend dat de twee in goed overleg uit elkaar gingen. Ook werd toen gezegd dat medewerkers van het programma zich geen zorgen hoefden te maken over de toekomst van Sterren op het Doek. Later werd duidelijk dat MAX voorlopig zou stoppen met de portrettenserie.

Terug in 2027

Dit jaar is Sterren op het Doek niet op televisie te zien, maar in 2027 keert het programma dus terug. Welke BN’ers zich voor de nieuwe reeks laten portretteren, is nog niet bekend. Eerder waren onder anderen Eva Jinek, Ruben Nicolai, Dionne Stax, Johan Derksen en Ronald Koeman te zien in de populaire serie, waarin bekende Nederlanders worden geportretteerd door kunstenaars uit het hele land en de overige werken worden geveild voor het goede doel.