Kees van der Spek gefrustreerd door haat richting kinderen: ‘Die vader van jou verdient dat’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De uitzending van Kees van der Spek: Ontmaskert over de dood van de 65-jarige Han heeft veel losgemaakt, maar niet alleen het verhaal zelf zorgt voor beroering.

In de aflevering van maandagavond is te zien hoe Jerry en Nitika naar de Filipijnen reizen om de mysterieuze dood van hun vader te onderzoeken. Han vertrok daarheen voor de liefde, maar overleed onder verdachte omstandigheden. Op sociale media leidde dat tot veel reacties, waarvan een deel zich opvallend hard tegen de kinderen richt. Kees van der Spek reageert erop.

Kees snapt kritiek niet

Kees van der Spek laat in RTL Tonight weten dat hij zich erg stoort aan die online haat. Volgens hem is het in Nederland normaal geworden dat iedereen zomaar zijn mening onder een bericht zet. ‘In Nederland is het zo dat iedereen zijn mening heeft. Die pleurt dan een reactie onder een post. Ik vind ook: waarom zou je al die reacties ook aanzetten?’

Harde woorden over Han

Een deel van de kritiek komt voort uit het feit dat Han naar de Filipijnen vertrok voor een relatie met een veel jongere vrouw en grote geldbedragen overmaakte. Sommige mensen vinden daarom dat hij zijn lot aan zichzelf te danken had. Kees haalt reacties aan als: ‘Die vader van jou verdient dat’ en ‘Vieze, vieze oude vent’, woorden die hij omschrijft als klote reacties.

‘Ook die kinderen lezen mee’

Volgens Kees staat het totaal niet in verhouding tot de steun die er ook is. Hij ziet dat een video door 5000 mensen wordt bekeken en door 3000 mensen wordt geliket, terwijl van de 200 reacties er zo’n 20 ‘helemaal verrot’ zijn. Juist daarom vindt hij dat reacties onder zulke berichten uit moeten, met de duidelijke oproep: ‘Denk aan deze dappere kinderen die ook meelezen.’