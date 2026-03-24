Dít is de grootste angst van Kees van der Spek

Tekst: Emelie van Kaam

Kees van der Spek vindt dat alle drugs wereldwijd legaal moeten worden. Dat zou een hoop geld schelen voor het inzetten van politie, meent hij. Maar door het legaliseren hiervan komt ook een van zijn grootste angsten ontzettend dichtbij, beseft hij in gesprek met Weekend. “Dat zou ik vreselijk vinden.”

Kees van der Spek is groot voorstander van de legalisering van alle drugs. Maar wanneer Weekend hem vraagt wat hij ervan zou vinden als zijn eigen zoons drugs zouden gebruiken ziet hij zichzelf geconfronteerd met een groot dilemma. “Ik ben een totaal onbezorgde ouder, misschien omdat ik zonen heb. Maar aan de drugs, dat zou ik vreselijk vinden.”

Wereldwijd

Dat zijn jongens naar alcohol zouden grijpen vindt Kees overigens ook een vreselijke gedachte. “Dat is net zo slecht. Toch ben ik er nog steeds voor dat drugs legaal moeten worden. Maar als we dat doen, dan moeten we het wel wereldwijd doen, anders krijg je een enorme trek naar één land.”

Geldbesparing

Het legaliseren van drugs heeft volgens Kees grote voordelen. “Als het overal legaal zou zijn, weet je hoeveel geld je dan bespaart op het inzetten van politie? Dat is niet normaal!”

