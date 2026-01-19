Kees van der Spek niet bang voor oorlogsgebieden, wel voor naalden

In Radio BOOS praten Kees van der Spek, Alberto Stegeman en Tim Hofman openhartig over hun werk en hun angsten.

Alberto Stegeman en Kees van der Spek vertellen dat zij tijdens het werk geen angst ervaren. Kees benadrukt niet bang te zijn voor dieren of mensen. Op de vraag van Tim waar hij wél bang voor is, antwoordt Kees: ‘De dokter. Ik ben hypochonder met een doktersangst.’ Alberto, tevens bevriend met Kees, bevestigt: ‘Hij denkt dat hij altijd ziek is.’

Stoer in gevaar, kwetsbaar bij de dokter

Tim schetst het beeld: ‘In oorlogsgebied loop jij dus op je dooie gemak tussen de vliegende kogels, maar als jij naar de dokter moet…’ Kees vult aan: ‘Lig ik drie nachten wakker.’ In zijn militaire diensttijd was hij hospic, medisch verzorger, maar juist hij viel constant flauw, vertelt hij. Bang voor het werk is Kees dus niet, de kwetsbaarheid zit voor hem in de behandelkamer.

Waar de angst vandaan komt

De angst is niet zomaar ontstaan. Kees wijst naar een uitspraak van zijn vader als oorzaak. Die zei: “Zometeen moeten we bloedprikken. Als er een belletje bij zit, ben je ook gelijk dood ook.” Het was bedoeld als onschuldig weetje, maar het plantte iets in Kees’ hoofd dat nooit meer is verdwenen.

Liggend bloedprikken en een pilletje vooraf

Bloedprikken en dergelijke doet Kees liggend, na een oxazepam. Ook het coronavaccin wilde hij op die manier krijgen. Hij legt uit: ‘Hele lange rij daar bij de GGZ en dan ben je natuurlijk toch Kees van der Spek: ‘Hé Kees van der Spek, mag ik met je op de foto?’, en dan ben je aan de beurt en dan zeg ik: ‘Mag ik een apart kamertje? Want ik wil graag liggen.” De situatieschets is realistisch, maar komisch. En steeds blijft: ‘Ik hou niet van dokters en van naalden.’

Alberto’s eigen angsten

Alberto deelt intussen zijn eigen zorgen: vechthonden staan bovenaan, maar nog meer vreest hij het confronteren van oude mannen. Hij is bang dat iemand tijdens zo’n confrontatie een hartaanval krijgt. Die angst ontstond toen hij eerder een man aansprak die wit wegtrok. Het liep goed af, maar het had gevolgen voor Alberto: sindsdien draagt hij zijn team op om scherp te letten op de gezondheid van verdachten.

