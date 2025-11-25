60e Gouden Televizier Ring Gala kees van der spek

Kees van der Spek blikt terug op zijn jeugd in Suriname

Tekst: Denise Delgado

25/11/2025

Kees van der Spek (61) trakteert zijn volgers op een nostalgische terugblik. Ter gelegenheid van de Surinaamse Onafhankelijkheidsdag deelt de misdaadjournalist foto’s uit de oude doos: een reeks jeugdfoto’s uit de jaren ’70, toen hij samen met zijn familie in Suriname woonde.

50 jaar onafhankelijk

‘Vandaag Srefidensi Dey! 50 Jaar geleden werd (ook een beetje mijn) Suriname onafhankelijk,’ schrijft Kees op Instagram. Niet lang na die bijzondere mijlpaal verhuisde zijn gezin voor drie jaar naar Suriname. ‘1976-1979. En heel vaak ging ik terug.’

Op de foto’s zien we een jonge Kees met een slangetje in zijn hand, op een bootje op het water en ontspannen met zijn familie op de trappen van een huis in de Surinaamse zon. Ook deelt hij recentere beelden van bezoeken aan Suriname met zijn eigen gezin. Hij sluit zijn bericht af met een warme boodschap aan het land dat zo’n grote rol in zijn jeugd speelde: ‘Het is simpel: Mi Lobi Su!’: ‘Ik hou van Suriname.’

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KEESVANDERSPEK

