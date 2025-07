Kees van der Spek deelt ongemakkelijk moment bij opnames

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kees van der Spek is in Italië om een “boef” te vangen. Tot zijn verbazing gaat het allemaal iets makkelijker dan verwacht, maar zijn team heeft niks door.

Op Instagram deelt de programmamaker een video van het, zoals hij zelf noemt, Jut-en-jul-moment. Deze is te zien na een swipe.

Even zwaaien

De uitleg? Kees is tegen zijn verwachtingen in vriendelijk binnengelaten in de woning van de ‘boef’. Er is geen audioverbinding, dus Kees staat zwaaiend op het balkon om duidelijk te maken dat hij binnen en veilig is. De observerende Joep van der Spek en Ferenc Lorch kijken alleen op dat moment net een andere kant op. Terwijl te horen is dat zij de zaak bespreken, kijken we naar een breed zwaaiende Kees.

FOTO: ANP