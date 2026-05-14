Lisa Kudrow: Friends-schrijvers fantaseerden over vrouwelijke castleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Lisa Kudrow heeft teruggeblikt op haar tijd bij Friends en zegt dat er achter de schermen ook harde kanten waren.

De actrice, die tien seizoenen lang Phoebe Buffay speelde, vertelt dat de schrijvers van de Friends de cast soms scherp benaderden. Ook zegt Lisa Kudrow dat vrouwelijke tegenspeelsters onderwerp waren van seksuele fantasieën in de schrijverskamer.

Gemene opmerkingen achter de schermen

Lisa Kudrow vertelde aan The Times of London dat ze tijdens haar jaren bij Friends heel wat ‘gemene dingen’ moest verduren van de schrijvers, die volgens haar ‘voornamelijk mannen’ waren. ‘Er speelden zich absoluut gemene dingen af achter de schermen,’ zei de actrice. ‘Vergeet niet dat we opnamen maakten voor een live publiek van 400 mensen. Als je een van de tekstregels van de schrijvers verprutste of als je niet de perfecte reactie kreeg, konden ze zeggen: ‘Kan die trut niet lezen? Ze doet niet eens haar best. Ze heeft mijn tekst verknald.’’

Heftige uitspraken

Kudrow zegt dat het gedrag in de schrijverskamer verder ging dan alleen kritiek op de cast. Volgens de actrice ‘bespraken de mannen tot laat in de nacht hun seksuele fantasieën over Jennifer [Aniston] en Courteney [Cox]. Het was heftig.’ Ze omschreef de manier waarop de schrijvers met de cast omgingen als ‘brutaal’.

Houding tegenover de schrijvers

Toch zegt Lisa dat ze er destijds niet voortdurend bij stilstond, omdat veel van het gedrag buiten het zicht van de cast plaatsvond. ‘Oh, het kon brutaal zijn, maar deze mannen, en het waren vooral mannen, zaten tot 3 uur ’s nachts op om aan de serie te werken, dus mijn houding was: zeg maar wat je wilt over me achter mijn rug, want dan maakt het toch niet uit’, aldus de actrice.

Eerdere aanklacht tegen Warner Bros. Television

Het gedrag van het schrijversteam van Friends werd begin jaren 2000 al aan de kaak gesteld door Amaani Lyle. De assistent, die in 1999 aan het zesde seizoen van de serie werkte, spande een rechtszaak aan tegen Warner Bros. Television en stelde dat schrijvers regelmatig seksuele en racistische opmerkingen maakten, terwijl zij aantekeningen moest maken van alles wat in de schrijverskamer werd gezegd. De zaak kwam uiteindelijk bij het Hooggerechtshof terecht, dat Lyle in het ongelijk stelde omdat het oordeelde dat het grove gedrag een noodzakelijk onderdeel van de werkomgeving was.