Lisa Kudrow blijft graag de buitenstaander: ‘Ik ben gewoon niet schattig!’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Lisa Kudrow werd wereldberoemd als Phoebe Buffay in Friends, maar juist de personages buiten de groepsdynamiek lijken haar het best te passen. In The Comeback keert ze opnieuw terug als een vrouw aan de zijlijn, die tegelijk onmogelijk te negeren is.

Dat beeld loopt als een rode draad door haar carrière. Van Phoebe tot Valerie Cherish: steeds speelt Lisa Kudrow mensen die nét niet worden uitgekozen, maar daardoor juist blijven hangen.

Het begin van Friends

Kudrow kijkt met gemengde gevoelens terug op het begin van Friends. Toen regisseur James Burrows de cast in 1994 meenam naar Las Vegas, voorspelde hij dat hun leven voorgoed zou veranderen zodra de serie werd uitgezonden. ‘Ik herinner me dat iedereen “oooooh” riep,’ zegt Lisa Kudrow. ‘Iedereen behalve ik, in ieder geval. Ik was de vreemde eend in de bijt. Ik dacht… misschien? Ik bedoel, het is een goede serie, maar ik weet het niet zeker.’ Die positie van buitenstaander paste opvallend goed bij haar latere blik op Phoebe, die altijd al met één voet buiten de innerlijke kring van Friends stond.

De buitenstaander als hoofdrol

Het maakt Lisa haar andere rollen zo opvallend. In films als Romy and Michele’s High School Reunion en The Opposite of Sex, en later in The Comeback, speelt ze vrouwen die vreemd, ongemakkelijk of onderschat zijn. Volgens Michael Patrick King schuilt daar haar kracht. ‘Kijk eens hoeveel fantastische, niet-uitgekozen personages Lisa heeft gespeeld,’ zegt hij. ‘Of personages waar je niet naar hoeft te kijken. Dat is echt bijzonder. En dat is wat haar rol als Valerie in The Comeback zo spannend maakt: we nemen de buitenstaander en maken haar de hoofdpersoon. Ze is zo’n buitenstaander dat je je blik er niet van af kunt wenden.’

The Comeback werd na één seizoen geschrapt, maar groeide later uit tot een cultfavoriet. Kudrow denkt dat het ongemak van de reeks destijds verkeerd werd begrepen. ‘Mensen keken ernaar met hun ogen dicht. Ze zeiden “het is zo gênant”. Maar eigenlijk is het zo menselijk. Het raakt al onze grootste angsten.’ In het derde en laatste seizoen wordt die spanning verder opgerekt, met Valerie in een sitcom die door AI is geschreven. Dat levert satire op, maar ook onrust over een amusementsindustrie die volgens de makers steeds ziellozer wordt.

Geen toekomstvisie, wel vrijheid

Opvallend genoeg voelde Kudrow zich zelfs tijdens het hoogtepunt van Friends niet automatisch als de grote ster van het gezelschap. ‘Niemand gaf om me’, lacht ze. ‘Sommige mensen bij [mijn talentenbureau] noemden me gewoon “de zesde Friend”.’ Ze zegt dat er voor haar geen duidelijke carrièreverwachting bestond, wat uiteindelijk ook vrijheid gaf om andere, minder voor de hand liggende projecten te kiezen. Kudrow wist bovendien precies wat níét bij haar paste. Toen agenten haar na Analyze This in romantische komedies wilden plaatsen, was haar reactie helder: ‘Ik wist dat dat niet zou werken. Ik ben gewoon niet schattig!’